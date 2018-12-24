韓國瑜就職前一天祝賀已到　館長「6對花架」送抵高市府大門

▲館長陳之漢的祝賀花架提前一天送抵高雄市政府 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

準高雄市長韓國瑜還沒進入市政府，不過祝賀已經先到了，而且送花的人就是成吉思汗健身集團執行長，綽號「館長」陳之漢，花架就擺在市政府四維路大門口，相當顯眼。

館長送來的花架總共有12座，就分列高雄市政府四維路大門的兩側，一邊各六個，宛如就已經是提前一天要歡迎準高雄市長韓國瑜來就任，而且花架上頭還有牌子，就寫了：「恭賀韓市長高票當選，國家棟樑人民希望」，署名為成吉思汗健身集團執行長陳之漢敬賀。

▲館長陳之漢的祝賀花架提前一天送抵高雄市政府 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實韓國瑜跟館長陳之漢間關係，早在選舉期間就已經開始，當初館長找來韓國瑜直播，當時吸引了700萬人次收看，也替韓國瑜累積相當高的人氣，但是就在當選之後，韓國瑜一度任命曾涉吸金4000萬元的林國權擔任原民會主委，讓館長超不爽，重提韓國瑜曾說過「貪污提頭來見」的保證，在直播中開罵：「下一步全面反你！」

不過這一次就職典禮，館長也受邀前往，但館長表示內心恭喜韓國瑜，「謝謝韓市長邀請，也開心恭喜你當選市長，希望你帶領高雄人走向更美好未來」，但不願意讓攻擊他的韓粉有話說，因此決定婉拒邀請。不過人未出席，但是花已經先送到。

▲館長陳之漢的祝賀花架就擺在高雄市政府四維路大門口兩旁 。（圖／記者吳奕靖攝）