中央總預算審查卡關　台南市教育局：教育補助恐短絀逾3.4億元

▲中央政府總預算案遲未完成審查，南市教育局盤點恐影響多項教育補助，校園建設與教學品質首當其衝。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2026年度中央政府總預算案遲未完成審查，多項中央計畫補助經費懸而未決，已對地方政府造成實質壓力，台南市教育局盤點指出，若中央補助經費無法如期到位，預估將出現超過3.4億元的經費缺口。

教育局指出，老舊校舍廁所整建、校園中央廚房興整建、偏鄉教育發展計畫、教師課稅配套、教師專業成長及國中小課程發展等多項重要政策，恐全面受到影響。

市長黃偉哲表示，許多良善政策仰賴中央與地方政府攜手推動，才能真正落實並產生效果，尤其教育品質攸關學生學習權益與城市長遠發展。在缺乏中央補助挹注下，不僅加重地方財政負擔，更可能影響校園安全衛生與教師權益，這樣的結果並非社會所樂見，呼籲中央政府加速完成總預算審查，讓各項補助經費能即時到位，提升行政效能與教育品質。

教育局長鄭新輝指出，在中央補助經費卡關情形下，校園環境改善、偏鄉學校資源充實與教師權益保障等面向，衝擊最為明顯。以校園環境改善為例，2025年教育部已核定130校、467間老舊廁所改善經費，另與師生午餐品質及校園食安息息相關的中央廚房興建與整建工程，同樣仰賴中央補助支持，若無法順利執行，勢必降低校園安全與衛生品質，影響學生健康與學習環境。

鄭新輝進一步說明，偏鄉教育相關補助是縮短城鄉教育資源落差的重要政策，若中央經費未能到位，將導致資源分配失衡，影響學生學習權益與學校永續發展。同時，國中小教師專業提升、課程發展推動及教師課稅配套所需經費也受到明顯衝擊，恐限制教學精進、人力穩定，進一步影響教師權益與整體教學品質。

教育局強調，各項教育計畫皆有明確時程與執行規劃，但中央補助經費若持續延宕，將影響既定計畫推動與學校正常運作，增加學校行政負擔，最終衝擊親、師、生三方權益，後續效應不容忽視。