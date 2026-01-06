不菸不酒也中鏢！40歲女罹口腔癌　醫切上顎「再拔10顆牙」重建

▲40歲許小姐無不良習慣，卻確診「上顎牙齦癌」，需大範圍切除上顎骨，還必須拔除鄰近腫瘤的10顆牙齒。（圖／中山附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

口腔癌長年被視為與抽菸、喝酒、嚼檳榔等習慣高度相關的疾病，但一名40歲的許小姐，生活作息正常且無任何不良習慣，卻在前年確診罹患「上顎牙齦癌」，不僅需大範圍切除上顎骨，還必須拔除鄰近腫瘤的10顆牙齒，身心承受巨大衝擊。

收治病例的中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科團隊，採用先進的「電腦數位模擬整合手術」為許小姐尋求生機。在手術前，由中山附醫口腔顎面外科主治醫師邱昱瑋、陳怡孜及陳珮吟組成的醫療團隊，先利用電腦斷層掃描資料，在虛擬環境中精準規劃腫瘤切除的範圍，確保徹底清除癌細胞。

團隊也模擬了因上顎骨大量缺損，將植體植入顴骨中；手術當天，團隊結合了術前規劃的3D列印切割導引板與即時電腦導航系統，在一次性的手術中，精準完成上顎口腔癌腫瘤切除、頸部淋巴廓清、取用自體組織的游離皮瓣重建，以及高難度的顴骨植牙等四大關鍵程序。

中山附醫也強調，這種「一站式」的整合手術，將過去可能需要分次進行、耗時數月的療程，濃縮在一天內完成，大幅縮短了治療時間，也顯著降低了患者的身體負擔與麻醉風險。

目前，許小姐術後恢復狀況良好，不僅成功重建了外觀，更已恢復正常的咀嚼功能，生活品質大幅提升。醫師邱昱瑋特別提醒，臨床上仍有約10%的口腔癌患者並無菸酒檳榔等高風險因子。民眾若發現口腔內出現超過兩週仍未癒合的潰瘍、不明原因的腫塊、白斑或異常疼痛，千萬不能掉以輕心，應立即尋求專科醫師檢查，把握黃金治療時機。