黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊：多名綠營議員都曾參與

▲桃園巨蛋進行整建工程。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對外界關心「桃園市綜合體育館」整修議題，桃園市政府新聞處長羅楚東5日表示，該場館啟用逾30年，過去長期使用下，確實有需要系統性整建之處。市長張善政並於去114年拍板，投入3.4億元，啟動30多年來首次大規模整修；對於球員及外界的各項反饋，市府都會虛心納入參考，並透過工程與管理面逐項改善。

而民進黨市議員黃瓊慧指稱：整個市府像瘋了一樣，都在討論大巨蛋的興建！羅楚東反擊，包括同為民進黨籍的黃崇真議員、劉仁照議員、彭俊豪議員、魏筠議員、張曉昀議員等，都曾在議會詢問過大巨蛋籌劃進度，務實地與市府對話，因此市府絕不認同黃瓊慧議員所說，這樣的行為是發了瘋。

此外，中華職棒秘書長楊清瓏也在114年9月25日的中壢體育園區招商座談會中，提出許多具體建議，羅楚東質疑，難道中華職棒發瘋？蔡其昌會長指派秘書長來陪市府發瘋？

羅楚東表示，「桃園巨蛋需要整建」已是桃園人的共識。在張市長的支持之下，整建工程已於去年10月動工，針對四大核心項目，地坪整修工程將全面翻新場內地坪與觀眾席區域，電氣及空調系統改善工程將升級空調與機電設備，改善室內通風與溫控環境，室內整修工程將著重於球員關切的球員休息室、民眾關心的廁所，以及天花板與牆面、照明及指標系統的全面更新，戶外景觀改善工程則將優化場館周邊環境與行人動線。

整體改善工程預計於115年第3季完工，市府也會持續向外界說明進度。羅楚東強調，桃園擁有兩支職業籃球隊，連續兩年在不同聯盟奪下冠軍，深獲桃園市民的支持，張市長也多次到場觀賽；市府對職棒、職籃的態度一貫，都是「用具體資源支持運動、用務實工程改善場館」。對於只會竊喜有機會攻擊市府，但提不出任何有意義建議的議員，市府深感遺憾。