地方 地方焦點

獲中央教學金質獎打造學校社區化　原民立委偕教長訪原鄉和平國中

▲▼ 教育部長鄭英耀偕同原民立委伍麗華到和平國中視察，希望學校能夠社區化。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

記者李陳信得／台中報導

台中市和平區有許多泰雅族部落，擁有豐富的山林生態與原住民族文化，是中部原鄉觀光的重要寶地。山地原住民立法委員伍麗華，昨(6)日會同教育部長鄭英耀，前往臺中和平區圖書館及和平國中實地考察。伍麗華表示，這次考察是針對和平原鄉地區圖書館及學校建設，會同教育部、教育局現場會勘、通盤檢視，並傾聽地方民眾意見，盼能促進和平原住民教育、社會教育及學校資源共享，以積極性差別待遇，打造「社區學校化、學校社區化」的新亮點。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

會安排和平區圖書館為考察第一站，是因為圖書館除提供一般圖書借閱，更要推廣泰雅文化傳承。和平區圖書館每年辦理和平區大甲溪觀光文化季、積極推廣原住民語言學習，也與和平國中共同編撰泰雅族歷史繪本，帶起原鄉大人小孩的學習動機。區長吳萬福說，「我們不只要觀光經濟，更要為原鄉打造一座文化與觀光永續發展的圖書館，讓和平成為台中教育的新亮點。」

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

教育部鄭部長來到和平國中，會同臺中市教育局長蔣偉民視察運動場跑道、廚房餐廳及教師宿舍。中央與地方都認同教師努力照顧學生，政府就要悉心照顧教師，將好的教師留在原鄉服務。和平國中是原住民族實驗教育學校，積極發展文化課程，有效提升學習興趣，榮獲112年教學卓越獎金質獎。部長鄭英耀表示，該校學生原漢各半、教師團隊優良，又是一位老師照顧兩位學生的小班小校，具備全方位陪伴學生成長，並推展全民原教的優勢，教務部將支持該校持續深化「開放、真誠、關懷」的跨文化實驗教育。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

伍麗華說，和平區是中台灣原民文化的重要據點，圖書館及學校都是保存及傳承原民文化重要的機構，特別感謝教育部及教育局偕同考察，用教育翻轉原鄉生活品質，能讓族人有更好學習機會。教育部長鄭英耀透過此次考察行程，慰勉願意在偏遠原鄉服務的基層教育人員，看到偏鄉教師久任服務的貢獻，以及久任留才相應的生活需求。透過此次考察交換意見及互動，教育部及教育局將協助和平區公所及和平國中，積極爭取前瞻性的文教建設，以促進偏鄉教育發展。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

更多新聞
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害

關鍵字：

原民立委，教育部，和平國中，原鄉，教學金質獎

