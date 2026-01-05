台南攜手韓國平澤市深化農產交流　簽署農特產品合作備忘錄

▲台南市長黃偉哲與韓國平澤市長鄭長善於市府簽署農特產品交流備忘錄，深化台韓農業合作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市農業國際交流再創新里程碑！市長黃偉哲於5日在市府接待韓國平澤市市長鄭長善率領的農業及科技部門訪團，雙方正式簽署「台南市－平澤市農特產品交流備忘錄」，未來將透過農產交流深化城市合作關係，為台韓地方外交開啟新頁。

黃偉哲表示，自己於2024年9月曾親訪平澤市，此次由鄭長善市長率團回訪台南，象徵雙方情誼持續深化。台南與平澤不僅同樣盛產高品質農產品，也都是全球高科技產業的重要城市，此次簽署農特產品交流備忘錄，是兩市合作的重要里程碑，未來也期待進一步拓展文化、教育等多元交流，甚至促成學生實質互訪。

黃偉哲也提到，韓國流行文化在台灣深受年輕族群喜愛，未來希望加強影視與文化互動；雖然目前雙方可實質交流的水果品項仍有限，但市府將積極尋找合作契機，期盼讓市民能品嚐彼此更多優質農產，讓城市情誼在農產交流中持續升溫。

簽署儀式中，鄭長善市長特別致贈刻有黃偉哲市長姓名的韓國國產鋼筆，象徵對此次合作的重視與友誼長存。黃市長也使用該鋼筆完成簽署，並期許未來兩市農產交流成果豐碩。鄭長善補充，該鋼筆曾作為韓國總統致贈美國總統的國禮，具有重要象徵意義。

鄭長善市長表示，自前年9月與黃市長初次會面後，陸續收到台南鳳梨與親筆信函，讓他倍感親切，此行造訪台南，更深刻感受到城市的溫暖與熱情，回到平澤後也將大力宣傳台南之美。

鄭市長也對黃偉哲提出「將台南鳳梨與平澤水梨納入雙方學生營養午餐」的構想表示高度認同，期盼未來學生互訪交流能夠實現，讓城市友誼向下扎根。

韓國平澤市位於京畿道西南方，以水梨與稻米聞名，自三星電子於2010年設立半導體產業園區後，迅速成為韓國重要科技重鎮。訪團此行預計停留台南2日，並將參與台韓農產食品經貿論壇及前往沙崙智慧綠能科學城交流。