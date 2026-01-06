　
社會 社會焦點 保障人權

七期虐殺案關鍵少年！主嫌下令綁人...他怕不配合會變第2個死人

▲▼ 。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲七期虐殺命案5日開始審理，預計9日宣判。（圖／翻攝黑色豪門企業）

記者許權毅／台中報導

台中七期虐殺命案今日續行審理，下午傳在場的關鍵人林姓少年作證。林少證稱，主嫌劉男要求自己跟石男把死者綁起，擔心自己若不從，對方人多勢眾，最後可能會變成「第二個死者」。石姓同夥則以證人身分指出，劉姓主嫌認為許男吞了700萬款項，雙方因為錢發生衝突。

台中一間七期豪宅2024年10月發生一起命案，主嫌劉男因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，雙方發生嚴重爭執，劉遂夥同其餘共犯，叫許男待在陽台，並且脫掉全身衣物，開始凌虐毆打許男，甚至用10種器具、方式虐打、餵食毒品，手段兇殘，導致許男重傷身亡，案件5日起由國民法官審理被告劉姓主嫌、另名同夥劉男以及石男。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲現場除了犯嫌3人與死者1人，還有一名關鍵的林姓少年，今日下午出庭作證。（圖／ETtoday資料照）

石姓同夥說，劉姓主嫌認為許男吞掉款項約700萬沒有上繳，又因為傳播小姐的錢、車手詐款糾紛，導致雙方發生口角，許男堅持不離去，還要討薪資，才引發衝突。

石姓同夥說，看到許男有被拔牙，但是過程實在太可怕，不敢看，甚至許男因為覺得廚房冷，要3人繼續潑灑辣椒油。並強調，有對許男施作CPR，國小就已經學過，但當庭遭檢方打臉，稱法醫已經證實死者身上沒有明顯急救痕跡。

林姓少年說，事發早上5點多到現場，原本在裡頭的劉姓主嫌、劉姓同夥、石姓同夥以及死者許男都在裡面吸毒、喝酒，過沒多久，劉姓主嫌跟許男因為錢的事情發生爭吵，再過一小時後，劉姓主嫌把許男叫到陽台，要求石男跟自己用膠帶把許男封口、控制。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲許姓死者多處重傷身亡。（圖／記者許權毅攝）

林姓少年擔心，對方人多勢眾，手機也被對方放在桌面上不敢拿取，原本想找理由脫身，但是但拒絕，無法離開，也擔心如果繼續不順從，會變成「第二個死者」。

林少說，後來許男被拖到廚房內，劉姓主嫌就是要許男承認有挪用金錢，要動手毆打許男前，還給許男機會稱「現在給你時間離開！」要許男不准繼續住在劉男家，但許男拒絕，便開始遭到毆打攻擊。

林姓少年回憶，當時劉姓同夥還拿出老虎鉗，對著許男門牙要拔牙，甚至脫口「很硬，拔不下來」，雖沒有看到牙齒脫離的瞬間，但確實有這個過程。又有人潑辣椒油、持空氣槍射擊等等行為。

林姓少年說，聽見劉姓主嫌跟許男對話，提到「龍支付」的事情，稱該公司在柬埔寨，也疑似因為金錢問題，劉稱要把許拖去「公海（暗指滅口）」。

林姓少年表示，自己很後悔，每次想到事情的每個細節，都不知道該如何是好。跟許男原本是朋友，知道事情越演越烈，才想出藉口要回家洗澡，並且拿衣服返回現場，才順利脫身。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲許男當時遭到拔牙、虐打，傷勢讓家屬難以接受。（圖／記者許權毅攝）

檢方認為，雖林少今日出現數次記憶模糊，但是對於自己有吸毒一事也願意坦承，所述有證據能力，並依刑事訴訟法，證述可依偵查筆錄為準；劉姓主嫌與劉姓同夥辯護律師均認為，林姓少年所述沒有證據能力，石姓同夥辯護律師認為有證據能力。

40歲女罹口腔癌　醫切上顎「再拔10顆牙」重建

40歲女罹口腔癌　醫切上顎「再拔10顆牙」重建

口腔癌長年被視為與抽菸、喝酒、嚼檳榔等習慣高度相關的疾病，但一名40歲的許小姐，生活作息正常且無任何不良習慣，卻在前年確診罹患「上顎牙齦癌」，不僅需大範圍切除上顎骨，還必須拔除鄰近腫瘤的10顆牙齒，身心承受巨大衝擊。

撞死「肇事主因」　仍賠530萬獲緩刑

撞死「肇事主因」　仍賠530萬獲緩刑

台中婦谷關泡湯「沒熱水」　反映還遭業者嗆

台中婦谷關泡湯「沒熱水」　反映還遭業者嗆

即／台中女3樓墜落　頭部外傷、骨折搶救中

即／台中女3樓墜落　頭部外傷、骨折搶救中

台中七期虐殺命案主嫌狂問法醫　被法官打斷

台中七期虐殺命案主嫌狂問法醫　被法官打斷

