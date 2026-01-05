　
地方 地方焦點

桃園市國小資優鑑定開跑　1/6日起受理報名

▲桃園市國小資優鑑定開跑

▲桃園市國小資優鑑定開跑。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府教育局指出，為落實適性揚才理念，發掘具資優潛能的學生，辦理115學年度國小資賦優異學生鑑定，凡就讀桃園市114學年度公私立國小二年級及四年級學生，可申請一般智能或創造能力資優鑑定，家長請自行至報名系統線上報名。

鑑定分初選及複選兩階段，2類資賦優異初選報名於1月6日上午9時起至12日下午4時止，複選測驗報名時間，創造能力類訂4月2日上午9時起至8日下午4時止，ㄧ般智能類於4月7日上午9時起至13日下午4時止，籲請家長於期限內線上報名。

教育局5日表示，未來學生如通過鑑定，可以選擇就讀桃園市立公立國小普通班，由學校依既有之資源提供各類型資優班的資優教育服務，學校如未設有資優班，則由就讀學校依據學生需求並運用校內外資源，或由特殊教育資源中心(東門國小)協助學校團隊規劃校本/校際、區域資優方案課程及活動，強化資優學生情意輔導與各專業領域潛能發展。

此外，桃園市設有資優班學校、特殊教育資源中心（東門國小）及資優教育資源中心（武陵高中）於寒暑假辦理資優學生營隊、培育計畫與交流活動，規劃統整性活動、少年學者培育及國際線上交流，讓學生進行社會設計及服務、發展獨立研究及體驗多元學習活動，並鼓勵積極參加國際性或全國性相關展能競賽等，讓學生展現自己的學習成果。

