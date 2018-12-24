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社會 社會焦點 保障人權

影／神A車第一次被拖慘滑「客兄」！8千網友狂傳　苦主：乾...我的車

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地方中心／高雄報導

有網友23日傍晚在覺民路上目擊一輛拖吊車正在拖吊一輛違停的白色ALTIS，但疑因輔助輪未扣緊，車頭就瞬間從「溜冰鞋滑了下來」，趕緊將畫面PO上臉書不公開社團「爆料公社」，提醒車主記得到原廠檢查車頭狀況。而畫面曝光後，引起網友討論，「人行道高底差，跳起，這樣變速箱就會壞」、「違規的確該罰， 不過把車子用壞又是另一回事了吧」。

▲▼網友直擊一輛白車因拖吊車的失誤，瞬間從溜冰鞋上噴下。（圖／翻攝自爆料公社）

▲網友直擊一輛白車因拖吊車的失誤，瞬間從溜冰鞋上噴下。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

從畫面中可見，拖吊車吊起違規白車後輪，前輪則是裝上「溜冰鞋」，但就在車頭從人行道要到馬路時，前輪就瞬間滑了下來，似乎彈了一下，這時，駕駛趕緊下車查看輪胎，接著再駛離現場。原PO將這段監視器畫面PO上網，提醒神A 車車主領到車後，快去原廠檢查車頭狀況，「因為你的車剛剛被拖吊車的失誤從溜冰鞋上噴下來XD」，也歡迎車主索取原檔索賠。

這篇PO文引起許多網友討論，有超過8千人按讚，有人認為「違規停車是一件事，車損是另一件事，車主可要求賠償，拖吊車公司都有保險的可申請」、「違規歸違規，拖車也太兩光了吧 」、「前輪沒有加裝補助輪就移動！變速箱應該傷到了。」，也有人說，「違規拖吊該罰沒錯，但我國的拖吊人員大多缺乏專業素養，很常弄傷車子，而且拖吊過程大多很急躁，生怕被車主發現…」。

而這名苦主24日也在貼文貼出「高雄市政府處理妨礙交通車輛執意費暨保管費收據」，並提到「車子前面保桿下面客兄（擦傷，台語）...第一次被拖車，我以為車子到拖車場，輪子歪一點點是正常的，要發車的時候還要先扭方向盤，才能插鑰匙」。

▲▼網友直擊一輛白車因拖吊車的失誤，瞬間從溜冰鞋上噴下。（圖／翻攝自爆料公社）

有網友貼心地說，「你的車是前驅車，從後面拖，傳動一定會傷到，建議你去保養廠仔細檢查一遍」。車主也說，當時沒注意到紅磚，只想說停在人家店門口，留電話應該可以，星期天店家應該沒營業，沒料到拖車場有營業，車子已於23日晚上領回了，該繳的也繳了，24會進廠檢查。

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關鍵字：神A,Altis,拖車,拖吊,客兄,苦主,輪胎

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