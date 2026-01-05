嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

▲最美日常從門前開始！嘉市環保局呼籲共同落實家門口環境整潔 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升市容環境與生活品質，依《廢棄物清理法》第27條規定，建築物四周2公尺以內之環境，應由所有人、管理人或使用人負責清除維護，嘉義市政府環境保護局呼籲市民朋友從家門口做起，落實環境整潔責任，維護我們每天生活的街道巷弄，共同打造乾淨、友善的居住環境。

環境保護局表示，住家前後及周邊約2公尺範圍，是市民日常進出最頻繁的生活空間，也是城市環境給人的第一印象，若門前環境堆置雜物、落葉未清或垃圾隨意丟棄，不僅影響市容觀感，也容易孳生蚊蟲、影響公共衛生與行人通行安全。因此，透過全民共同參與，維護家門口環境整潔，是最貼近生活、也最有效的環境改善方式，將2公尺環境清潔並融入日常生活，例如隨手清掃門前落葉、清除積水容器、整理門口雜物、不讓垃圾久置於公共空間等。這些看似微小的行動，只要家家戶戶一同落實，便能累積成改善整體市容與環境衛生的重要力量。

為深化市民認同，環保局持續透過宣導、社區合作及清潔行動，鼓勵民眾主動關心住家周邊環境，將「顧好家門口」成為日常生活的一部分。環保局呼籲，與其等待清潔人員來處理，不如大家多走一步、多掃一下，讓環境維護成為全民的共同默契，環境的改變，往往從最靠近自己的地方開始，邀請市民朋友，一起守護家門口的2公尺，用行動為城市加分，讓整潔成為嘉義最美的日常風景。