　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

▲▼ 最美日常從門前開始！嘉市環保局呼籲共同落實家門口環境整潔 。（圖／嘉義市政府提供）

▲最美日常從門前開始！嘉市環保局呼籲共同落實家門口環境整潔 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升市容環境與生活品質，依《廢棄物清理法》第27條規定，建築物四周2公尺以內之環境，應由所有人、管理人或使用人負責清除維護，嘉義市政府環境保護局呼籲市民朋友從家門口做起，落實環境整潔責任，維護我們每天生活的街道巷弄，共同打造乾淨、友善的居住環境。

環境保護局表示，住家前後及周邊約2公尺範圍，是市民日常進出最頻繁的生活空間，也是城市環境給人的第一印象，若門前環境堆置雜物、落葉未清或垃圾隨意丟棄，不僅影響市容觀感，也容易孳生蚊蟲、影響公共衛生與行人通行安全。因此，透過全民共同參與，維護家門口環境整潔，是最貼近生活、也最有效的環境改善方式，將2公尺環境清潔並融入日常生活，例如隨手清掃門前落葉、清除積水容器、整理門口雜物、不讓垃圾久置於公共空間等。這些看似微小的行動，只要家家戶戶一同落實，便能累積成改善整體市容與環境衛生的重要力量。

▲▼ 最美日常從門前開始！嘉市環保局呼籲共同落實家門口環境整潔 。（圖／嘉義市政府提供）

為深化市民認同，環保局持續透過宣導、社區合作及清潔行動，鼓勵民眾主動關心住家周邊環境，將「顧好家門口」成為日常生活的一部分。環保局呼籲，與其等待清潔人員來處理，不如大家多走一步、多掃一下，讓環境維護成為全民的共同默契，環境的改變，往往從最靠近自己的地方開始，邀請市民朋友，一起守護家門口的2公尺，用行動為城市加分，讓整潔成為嘉義最美的日常風景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本6.2地震！　最大震度5強
蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！70歲凍齡美貌秒被認出
台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？
快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」
黃仁勳點名多個「台灣大廠供應鏈」　AI系統量產關鍵角色
房市核彈現形！　全台建商被迫停工
黃仁勳秀Rubin家族六大晶片　點名台積電COUPE新技術

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊：多名綠營議員都曾參與

桃園推動低碳祭祀　287 家立案寺廟春節前全面上線

桃園市國小資優鑑定開跑　1/6日起受理報名

每月最多加1000...弱勢生活補助金加碼發放　投縣約2.9萬人受惠

桃園寒假作業特色發表　以多元豐富在地走讀等議題設計

廉政平臺監督把關奏效　永平國小停車場中繼站清運完成

阿彌陀佛聖誕！侯友宜赴樹林參拜　祈願市政順利

新北瓶頸打通計畫再添6案　完成138件道路節點改善

台南攜手韓國平澤市深化農產交流　簽署農特產品合作備忘錄

立院內政委員會赴雲林會勘　莿桐育仁國小通學路全面升

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊：多名綠營議員都曾參與

桃園推動低碳祭祀　287 家立案寺廟春節前全面上線

桃園市國小資優鑑定開跑　1/6日起受理報名

每月最多加1000...弱勢生活補助金加碼發放　投縣約2.9萬人受惠

桃園寒假作業特色發表　以多元豐富在地走讀等議題設計

廉政平臺監督把關奏效　永平國小停車場中繼站清運完成

阿彌陀佛聖誕！侯友宜赴樹林參拜　祈願市政順利

新北瓶頸打通計畫再添6案　完成138件道路節點改善

台南攜手韓國平澤市深化農產交流　簽署農特產品合作備忘錄

立院內政委員會赴雲林會勘　莿桐育仁國小通學路全面升

快訊／基隆男到崁仔頂買魚！突身體不舒服　倒臥車內失去呼吸心跳

三星掌門人李在鎔逛北京商場　詢問馬桶行情...帶走一隻Labubu

快訊／日本鳥取縣6.2地震！　最大震度5強

《鋼鐵人2》米基洛克才遭趕離節目！　又被房東「起訴驅逐」

中和鐵皮倉庫「狂燒400平方公尺」！　環保局籲5區民眾緊閉門窗

彰化女騎士噴飛「倒栽蔥」卡3米圳溝樹幹　搶救4小時仍不治

CES2026／ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相　同場加映電競眼鏡XREAL R1

空腹喝「高糖飲品」罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸！

台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運

【比人還會停車】聰明警犬甩尾入褲一次到位XD 駕駛技術滿分❤

地方熱門新聞

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊

台南攜手韓國平澤市深化農產交流簽署農特產品合作備忘錄

桃園市國小資優鑑定開跑　1/6日起受理報名

桃園推動低碳祭祀　春節前全面上線

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

弱勢生活補助金今年加碼發放

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

桃園寒假作業特色發表　以在地走讀等議題設計

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

台鐵中洲站高架化露曙光中央地方協調啟動可行性評估

廉政平臺監督把關奏效　永平國小停車場中繼站清運完成

日籍旅客行程延誤求助　池上警伸援手

更多熱門

相關新聞

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

嘉市北排水上游(圳頭里段)護岸改善工程完工 提升區域排水安全嘉義市政府持續推動區域排水整治工作，提升城市防洪韌性，「北排水上游(圳頭里段)護岸改善工程」已於114年12月5日順利完工。工程針對北排水幹線上游既有自然土坡進行結構改善與強化，有效提升護岸安全性，確保鄰近社區居民生命與財產安全。

醫揭癌症治療「自費陷阱」　3情境才值得出手

醫揭癌症治療「自費陷阱」　3情境才值得出手

會與鄭麗文見面？　柯文哲：我非黨主席但私下有機會就可以

會與鄭麗文見面？　柯文哲：我非黨主席但私下有機會就可以

柯文哲嘉義市輔選張啓楷　鄭麗文曝國民黨進度

柯文哲嘉義市輔選張啓楷　鄭麗文曝國民黨進度

禁塑又踩煞車！法國塑膠杯禁令延期

禁塑又踩煞車！法國塑膠杯禁令延期

關鍵字：

嘉義市環保家門口清潔市容整潔生活品質環境衛生

讀者迴響

熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　會被阿嬤大罵

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

台劇女神低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪！

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

雙北「24小時丟垃圾」免追車！神秘機台被讚爆

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面