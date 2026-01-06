噍吧哖文化園區展覽改造亮相　葉志仙攜玉光隊友重返玉井棒球記憶

▲噍吧哖文化園區完成展區改造，呈現1970年代玉井糖廠棒球風景，喚起地方集體記憶。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

噍吧哖文化園區近期完成展區改造與內容更新，全新推出「玉井製造」與「勇闖噍吧哖事件」兩大常設展覽，其中呈現1970年代玉井糖廠棒球風景的展區內容，成功喚起地方集體記憶，也迎來難得的重量級訪客。

前奧運棒球奪銅國手、杜哈亞亞運棒球金牌總教練葉志仙，5日與多位昔日玉光少棒隊隊友重返園區參觀展覽，在展場中一一指認老照片、細數當年少棒點滴，讓現場工作人員直呼彷彿見證「活生生的在地棒球史」。

園區此次改造以地方產業與歷史事件為主軸，「玉井製造」展區聚焦糖廠、油礦與愛文芒果三大產業，系統性梳理玉井地方發展脈絡。展覽也特別呈現1970年代玉井糖廠仍在營運期間，正逢全臺少棒熱潮，糖廠將原有菜園闢建為棒球場，提供在地少棒隊練習與比賽空間，吸引大量民眾觀賽，曾出現萬人空巷的盛況，成為玉井棒球文化的重要起點。

葉志仙正是從玉井糖廠棒球場啟蒙的代表人物。他於1971年代表台灣出征世界少棒賽奪冠，1984年成為洛杉磯奧運棒球銅牌國手，寫下台灣於一級國際賽事的重要紀錄；2006年更以國家隊總教練身分，率隊奪下杜哈亞運棒球金牌，長年為台灣棒球發展留下深刻足跡，其生涯歷程也成為展覽中極具象徵意義的時代縮影。

當日同行者尚包括陳傳賢、方木全、江榮輝、溫金明與方忠雄等多位棒球前輩，其中多人為葉志仙在玉光少棒隊時期的老隊友。溫金明也分享，玉光隊其實就是玉井國小棒球隊，早年以「玉井隊」名義參賽時成績平平，後來改名為「玉光隊」後，反而屢創佳績，成為地方棒球史中的一段趣談。

參觀尾聲，眾人在展示自身年少打球身影的展板前合影留念。透過此次展覽改造，噍吧哖文化園區不僅讓地方記憶得以重新被看見，也讓玉井在臺灣棒球發展史中的角色，再次被清楚標記。