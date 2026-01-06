首例執行經皮體外心臟節律　嘉縣消防局高級救護人員搶救昏迷病患

▲嘉義縣首例到院前執行經皮體外心臟節律。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局於115年1月5日完成全縣首例在到院前成功執行「經皮體外心臟節律（Transcutaneous Cardiac Pacing，TCP）」的緊急救護案例，展現民雄高級救護隊EMT-P人員的專業技術與先進救護設備的實務成效。

嘉義縣消防局民雄高級救護隊於1月5日晚間接獲救災救護指揮中心指派，前往執行一起急病救護案件。到場後發現一名80多歲長者因不明原因昏迷，意識不清且呼吸急促，並有心臟疾病病史。救護人員黃凱擇、黃冠傑立即進行評估，發現患者生命徵象不穩定，出現足以危及生命的心律不整情形。

為爭取黃金搶救時間，救護人員即刻透過線上醫療指導系統，與嘉義基督教醫院指導醫師黃漢群醫師連線，依醫囑於送醫前對患者執行經皮體外心臟節律（TCP）處置，利用電流刺激心臟維持有效跳動。

經TCP處置後，患者心率與血壓明顯改善，意識逐漸恢復，送醫途中生命徵象趨於穩定，隨後迅速送往嘉義基督教醫院接受進一步治療，成功爭取寶貴救治時間。

民雄高級救護人員黃凱擇表示，TCP是一種非侵入性的暫時性心跳調節技術，透過貼附於胸前的電極片傳遞電流脈衝，適用於心跳過慢或心臟傳導異常導致血行動力不穩的緊急狀況，能在送醫途中維持腦部血液供應，是到院前急救中極為關鍵的救命技術。

嘉義縣消防局長蔡建安指出，消防局近年積極汰換並添購十二導程心電圖機、超音波設備，以及具備TCP功能的可攜式心臟電擊器與生理監視器。目前全縣已有6台設備具備TCP功能，並須由高級救護技術員（EMT-P）在醫師線上指導下執行。消防局也持續推動救護人員專業訓練，於114年3月至12月自行辦理EMT-P訓練課程，結訓後全局已有81名EMT-P人員，占消防人力約21%。

蔡建安強調，心臟疾病為國人常見的重大急症，提醒民眾留意自身健康狀況。嘉義縣消防局未來將持續精進到院前緊急醫療救護技術，提升救護品質，守護縣民生命安全。