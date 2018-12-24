收留親戚借錢修漏水「被騙走2棟房」　憨男無助吞藥尋短險死

▲王姓兄弟遭設局借貸，父親遺留232坪農地及2棟房產被法拍。（圖／翻攝自Google Map）

地方中心／綜合報導

台中一對患有輕中度智能障礙的王姓兄弟，日前好心收留沒地方住的林姓遠房親戚，卻遭到林男以修客廳漏水的天花板為由，鼓吹兩人向銀行貸款60萬元，不料卻帶著他們向高利貸借款近千萬，導致2棟房產和農地被法拍。王兄委請友人向檢察官聲請先扣押房產犯罪所得被駁回，另向法官提起債權不存在及停止執行請求，但被裁定須提供218萬元擔保金才能停止執行，王兄嚇的想不開吞藥尋短，幸被即時發現送醫撿回一命。

王兄好心收留沒地方住的林姓遠房親戚，2016年10月因房子客廳天花板漏水，林男鼓吹王兄借貸修理，不料卻開啟了一連串的惡夢。

2016年12月，林男先後帶著王姓兄弟兩人向2家當舖及2位私人放貸以2棟房產及232坪農地抵押借款，金額高達960萬元，林男事後一走了之，留下不明就裡的王姓兄弟兩人。2017年10月，債主找上王姓兄弟，限定他們10天之內搬家，斷水斷電不給住之外，還以抵押權向法院聲請強制執行、拍賣房產。

王姓兄弟求助無門，所幸村內代書郭明輝出面協助，集資委請律師向檢察官聲請先扣押房產犯罪所得，暫不要被轉賣，不料檢察官卻以案件還未偵查終結，狀況不明，駁回扣押聲請，兩人另向法官提起債權不存在及停止執行請求，卻被裁定要繳218萬餘元的擔保金才能停止過戶。

消息一出，王兄急的想不開服藥自殺，所幸及時被發現，將他送醫救回一命。王兄表示，因為自己憨直，所以什麼都聽林男的，錢借不夠，連弟弟的也拿去借，最後錢沒拿到、漏水沒修、房子被法拍，才想死死算了。

郭明輝稍早接受Ettoday訪問時提到，與兄弟兩人對談時，可以很明顯知道他們智能不足，他詢問他們知道自己借了多少錢嗎？兄弟倆表示並不知情。郭明輝憤怒表示，檢察官兩次傳喚王姓兄弟偵訊，都已與他們面對面對談，難道不會懷疑兩個患有智能障礙的人為何會需要借款近千萬，他認為這整個案件的審理過程非常有問題，會盡自己能力協助兩兄弟。

台中地檢署表示，此案尚無法認定是刑事詐欺的犯罪所得，檢察官為避免無端侵害個人私權，才駁回扣押聲請，目前案件持續進行中。

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