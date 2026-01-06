　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

韓國平澤市訪團出席台韓農產食品論壇　台南深化城市外交交流

▲韓國平澤市市長鄭長善率訪團出席「台韓農產食品經貿論壇」，與台南市深化農產與城市交流合作。（記者林東良翻攝，下同）

▲韓國平澤市市長鄭長善率訪團出席「台韓農產食品經貿論壇」，與台南市深化農產與城市交流合作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

韓國平澤市市長鄭長善率領農業、科技等相關部門訪問團近日來訪台南，繼5日拜會台南市政府，並與市長黃偉哲共同簽署「台南市－平澤市農特產品交流備忘錄」後，6日再受邀出席於台南東東宴會式場舉辦的「台韓農產食品經貿論壇」，就城市外交、農業合作及產業交流等議題進行分享，展現兩市交流持續深化的具體成果。

▲韓國平澤市市長鄭長善率訪團出席「台韓農產食品經貿論壇」，與台南市深化農產與城市交流合作。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，本次論壇特別邀請韓國平澤市參與，交流內容除美食料理文化外，更聚焦於雙方具代表性的農特產品與農產加工品，包括平澤市盛產、品質聞名的水梨，以及台南的鳳梨、芒果、文旦、哈密瓜、火龍果等特色水果。針對目前已開放或具高度合作潛力的品項，市府將持續與韓方深化討論，拓展農產交流與市場合作空間。

黃偉哲指出，平澤市與台南同為高科技產業重鎮，平澤擁有完整的半導體產業聚落，台南則設有南部科學園區，雙方在產業結構與城市發展上具高度互補性。未來除持續深化農產合作外，也將同步推動科技、文化等多面向交流，透過專業論壇與專家對話，穩定累積雙方夥伴關係，為台韓城市合作創造更多可能。

▲韓國平澤市市長鄭長善率訪團出席「台韓農產食品經貿論壇」，與台南市深化農產與城市交流合作。（記者林東良翻攝，下同）

他也進一步提到，近年台韓交流持續升溫，台南多次成為韓國影視節目取景城市，透過戲劇與綜藝節目提升城市國際能見度。市府未來也將鼓勵更多台南青年與學生前往平澤市交流，並持續推動雙方在學生、體育及文化等層面的互訪，讓城市外交更貼近市民日常生活。

平澤市市長鄭長善表示，平澤市不僅是半導體、氫能及未來車輛等高科技產業的重要據點，同時也是擁有深厚農業基礎的城市，當地生產的大米與水梨以品質優良著稱。他指出，面對氣候變遷帶來的糧食挑戰，農業已成為城市永續發展與品牌競爭力的重要引擎，期盼透過與台南市簽署的農特產品交流備忘錄，持續深化雙方在農產行銷、國際交流及美食創新等層面的合作，進一步增進兩市情誼。

▲韓國平澤市市長鄭長善率訪團出席「台韓農產食品經貿論壇」，與台南市深化農產與城市交流合作。（記者林東良翻攝，下同）

南市府表示，平澤市訪團此行除出席論壇外，亦將前往沙崙智慧綠能科學城參訪交流。未來台南市將以農產合作為交流起點，持續拓展與平澤市在文化、教育、影視及青年交流等層面的合作，期盼為台韓城市夥伴關係創造更多具體成果與長遠發展。

本次論壇由國內美食家梁幼祥、台灣餐飲業聯盟理事長李日東共同主辦，今日上午舉行開幕式，市議員王家貞及多位議員服務處代表亦到場表達支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

嘉義警消夜搜迷途失智嬤　迷途失智老嫗芭蕉園獲救

老婦深夜徘徊疑似迷途　知本警查訪鄰里協助平安返家

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

嘉義警消夜搜迷途失智嬤　迷途失智老嫗芭蕉園獲救

老婦深夜徘徊疑似迷途　知本警查訪鄰里協助平安返家

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

丁噹邀原民小弟弟熱舞　被性感到：好了就好了！

地方熱門新聞

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗台南市府依法拆除違建設施

中永和人歡呼！侯友宜力推20年「黃金捷運」復活直達大巨蛋、5線轉乘　預計年中提報中央

弱勢生活補助金今年加碼發放

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

楊梅、復興橙燈低溫特報　市府啟動寒害應變機制

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

台南攜手韓國平澤市深化農產交流簽署農特產品合作備忘錄

桃園市國小資優鑑定開跑　1/6日起受理報名

陳亭妃民調穩定領先逾一年鐵馬直播串連37區展現硬實力

桃園推動低碳祭祀　春節前全面上線

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場全力衝刺民進黨初選

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

更多熱門

相關新聞

台南攜手韓國平澤市深化農產交流簽署農特產品合作備忘錄

台南攜手韓國平澤市深化農產交流簽署農特產品合作備忘錄

台南市農業國際交流再創新里程碑！市長黃偉哲於5日在市府接待韓國平澤市市長鄭長善率領的農業及科技部門訪團，雙方正式簽署「台南市－平澤市農特產品交流備忘錄」，未來將透過農產交流深化城市合作關係，為台韓地方外交開啟新頁。

李在明訪問中國強調「務實外交」 首個行程先與南韓僑民會面

李在明訪問中國強調「務實外交」 首個行程先與南韓僑民會面

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！

李在明1月4日訪中 三國領袖峰會告吹...主動出擊或中日兩頭跑

李在明1月4日訪中 三國領袖峰會告吹...主動出擊或中日兩頭跑

韓國街景「一幕超壯觀」　台人秒懂：百搭又不怕髒　

韓國街景「一幕超壯觀」　台人秒懂：百搭又不怕髒　

關鍵字：

韓國平澤市台韓農產食品論壇

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面