韓國平澤市訪團出席台韓農產食品論壇　台南深化城市外交交流

▲韓國平澤市市長鄭長善率訪團出席「台韓農產食品經貿論壇」，與台南市深化農產與城市交流合作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

韓國平澤市市長鄭長善率領農業、科技等相關部門訪問團近日來訪台南，繼5日拜會台南市政府，並與市長黃偉哲共同簽署「台南市－平澤市農特產品交流備忘錄」後，6日再受邀出席於台南東東宴會式場舉辦的「台韓農產食品經貿論壇」，就城市外交、農業合作及產業交流等議題進行分享，展現兩市交流持續深化的具體成果。

市長黃偉哲表示，本次論壇特別邀請韓國平澤市參與，交流內容除美食料理文化外，更聚焦於雙方具代表性的農特產品與農產加工品，包括平澤市盛產、品質聞名的水梨，以及台南的鳳梨、芒果、文旦、哈密瓜、火龍果等特色水果。針對目前已開放或具高度合作潛力的品項，市府將持續與韓方深化討論，拓展農產交流與市場合作空間。

黃偉哲指出，平澤市與台南同為高科技產業重鎮，平澤擁有完整的半導體產業聚落，台南則設有南部科學園區，雙方在產業結構與城市發展上具高度互補性。未來除持續深化農產合作外，也將同步推動科技、文化等多面向交流，透過專業論壇與專家對話，穩定累積雙方夥伴關係，為台韓城市合作創造更多可能。

他也進一步提到，近年台韓交流持續升溫，台南多次成為韓國影視節目取景城市，透過戲劇與綜藝節目提升城市國際能見度。市府未來也將鼓勵更多台南青年與學生前往平澤市交流，並持續推動雙方在學生、體育及文化等層面的互訪，讓城市外交更貼近市民日常生活。

平澤市市長鄭長善表示，平澤市不僅是半導體、氫能及未來車輛等高科技產業的重要據點，同時也是擁有深厚農業基礎的城市，當地生產的大米與水梨以品質優良著稱。他指出，面對氣候變遷帶來的糧食挑戰，農業已成為城市永續發展與品牌競爭力的重要引擎，期盼透過與台南市簽署的農特產品交流備忘錄，持續深化雙方在農產行銷、國際交流及美食創新等層面的合作，進一步增進兩市情誼。

南市府表示，平澤市訪團此行除出席論壇外，亦將前往沙崙智慧綠能科學城參訪交流。未來台南市將以農產合作為交流起點，持續拓展與平澤市在文化、教育、影視及青年交流等層面的合作，期盼為台韓城市夥伴關係創造更多具體成果與長遠發展。

本次論壇由國內美食家梁幼祥、台灣餐飲業聯盟理事長李日東共同主辦，今日上午舉行開幕式，市議員王家貞及多位議員服務處代表亦到場表達支持。