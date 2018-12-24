獨／「韓流攤販」報到　業者資料不全遭擋怒嗆：現在要輸贏嗎？

記者宋德威／高雄報導

高雄市河東路24日上午聚集不少攤商，為參加準高雄市長韓國瑜就職典禮，一早7點左右，人潮開始湧入；而有部分攤商因報到資料不全無法順利進入擺攤，在現場與主辦單位發生口角，氣氛火爆。主辦單位表示，之前有抽中可參加的攤販，為預防有冒名登記，報到時需自備收據及雙證件，才可進入。攤商表示，「大老遠來一趟，料都準備就緒，就因為沒帶證件也不能進入，是在找麻煩嗎？」、「不然現在是要怎麼樣？輸贏嗎？」。

▲準高雄市長韓國瑜就職典禮將於25日舉行，24日上午已有不少攤販進駐現場，攤販業者與主辦單位工作人員發生爭執。（圖／記者宋德威攝，下同）

對此，高雄市觀光局副局長葉欣雅表示，「早上有一攤商本人沒有到現場，由其父親到場佈攤， 觀光局的攤商管理規定非常清楚，一定要本人親自在現場營業不得轉讓。經說明溝通，這位父親已經理解並已聯絡兒子到現場。 觀光局希望攤商都能夠遵守規定，也會定時在現場巡查檢視。」

準高雄市長韓國瑜25日就職典禮在愛河畔舉行，主辦單位表示，24日11點鐘抽籤決定位置，這次攤商不再無限擺，現場攤販限量120攤，抽籤決定。每位攤商僅需負擔800元搭棚架的費用，公益團體不收費。為讓攤商有充裕時間營運，將於典禮前24日下午2點至晚上10點即開放營運，25日早上8點至中午12點繼續營業。

高雄市政府說明，市長就職交接典禮25日上午8時30分至10時30分舉辦，典禮地點位在愛河地標鰲躍龍翔前方(民生二路與河東路口)辦理，周邊道路因應舞台與攤販區設置，陸續啟動三階段範圍管制，第一階段僅管制舞台搭設路段，第二階段增加管制攤位進駐路段，第三階段較大範圍管制僅於典禮當天上午7點到下午1點實施。

▲一名業者（左）對著主辦單位（右）嗆說「不然現在是要怎麼樣？輸贏嗎？」。

▲▼業者準備3000條香腸來現場。