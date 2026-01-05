桃園寒假作業特色發表　以多元豐富在地走讀等議題設計

▲桃園寒假作業特色發表。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市115年度國中小寒假從1月24日起到2月22日展開，市府教育局邀請大園國中、楊梅國中、竹圍國中、新明國小、霄裡國小及大湖國小等6校教師及學生，5日於該局分享校方設計、具主題特色寒假作業，以多元豐富，結合國際教育、在地走讀等各項議題，培養及提升學生於跨領域學習之競爭力。

教育局指出，大園國中位處桃園國際機場周邊，坐擁航空城願景、珍貴的許厝港濕地生態，以及深厚的仁壽宮信仰文化，結合自然景觀、在地人文特色及產業發展條件，設計別出心裁寒假作業，讓學生能從家鄉走向世界，實踐閱讀在地、品味家鄉、體現文化共感。

因此，推出「閱讀大園三部曲」，將整個大園區變身為天然大教室，透過「LINE@實境解謎」、「百工人物短影音」及「AI擬人化創作」三項寒假作業任務，引導學生走出戶外，透過科技與人文的對話，將在地經驗轉化為與世界接軌的學習基石，期打破教室圍牆，環境即是天然大教室，使閱讀不應侷限於靜態書籍，更該透過「走讀」驗證知識，讓學生從家鄉出發，激盪出對土地的情感連結。

位於龜山區林口台地的大湖國小，自然資源豐富的區位，四季分明且綠意盎然的校園環境，孕育出親土、和諧的清新人文氛圍。學校長期致力於美感教育、品格教育及在地文化整合，並於114年通過 KDP 全國學校經營與教學創新國際認證，展現創新課程的豐富成果。

今年寒假作業以美感、生活及感恩為核心，規劃一系列藝術行動任務，讓孩子在生活中發現美、創造美、傳遞美。作業內容包括生肖郵票設計、校園寫生、感恩明信片創作，以及 LOGO 刻印紅包袋等多項活動，讓學生從觀察到創作，再到傳遞祝福，將生活經驗轉化為藝術靈感。

學校表示，透過這份行動作品集，孩子能在自然中觀察、在創作中表達、在分享中與人連結，成為能將美好帶給周遭的「行動藝術家」。藝術不僅成為孩子表達情感與文化的方式，更成為展現品格、創造力與生活美學的重要途徑。