把愛送上餐桌！金門家扶募年菜　盼讓弱勢家庭圍爐有溫度

▲金門家扶中心啟動「把愛送上餐桌－年菜募集行動」。(圖／金門家扶中心提供)

記者鄭逢時／金門報導

隨著農曆新年腳步接近，不少弱勢家庭卻因經濟與照顧壓力，難以準備完整年夜飯。金門家扶中心啟動「把愛送上餐桌－年菜募集行動」，號召社會大眾伸出援手，陪伴扶助家庭溫暖迎新年。

金門家扶中心長期關懷經濟弱勢、單親、隔代教養及照顧負擔沉重的家庭，許多家長在日常生活中只能盡力維持基本開銷，面對年節期間增加的額外費用，只能選擇簡單度過。為讓孩子在除夕夜也能感受過年氣氛，金門家扶今年規劃籌措200份年菜，內容較往年更為豐富，每份2500元，希望為扶助家庭帶來實質支持。

金門家扶中心指出，此次年菜募集行動延續「無窮世代」關注弱勢兒少生活穩定與家庭支持的理念，透過貼近生活的方式，在重要節日陪伴家庭。募集完成的年菜，將由社工親自送到扶助家庭手中，讓關懷不只是物資，更是一份被記掛的心意。

就讀國小的小恩來自經濟弱勢家庭，家中經濟與照顧責任多由母親一肩扛起。每到過年，小恩最期待能與家人圍坐餐桌，吃上一頓有年味的團圓飯。過去在家扶年菜的陪伴下，一家人品嚐到雞肉、魚肉等菜色，也讓簡單的年節多了溫度與笑容。

金門家扶中心主任洪依帆表示，目前已有部分單位與民眾主動響應，但年菜募集仍有缺口，期盼更多社會力量加入，讓每份年菜順利送上餐桌，陪伴扶助家庭在除夕夜感受團圓與祝福。相關洽詢可電082-326139蔡小姐。