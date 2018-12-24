「避孕器剛好拿掉」熟女誤判更年期懷孕　急line小王對話曝光

▲張女傳LINE給小王，告訴他懷了小王的孩子，還到醫院拿掉小孩。（圖為示意圖，與新聞事件無關／視覺中國CFP）



記者陳凱力／新竹報導

50多歲的張女與丈夫吳男結婚33年，2017年與小王婚外情後懷孕，事後以LINE告知小王，她到醫院「夾娃娃」，卻因此被丈夫發現她外遇，丈夫吳男因此與她離婚，並控告曾男賠償100萬元。檢方因查無她就診及人工流產紀錄，刑事部分不起訴，但新竹地院以LINE內的對話認為2人的行為已嚴重影響夫妻關係、損害配偶權益，民事部分判小王需賠償40萬元。

吳男與妻子張女婚後育有3名字女，由於妻子主動求分房睡後，吳男發現她形跡可疑，於是藉故查看她的平板電腦，意外發現她曾經發生婚外情，2017年甚至還傳LINE給小王，告訴他懷了小王的孩子，還到醫院拿掉小孩，吳男不甘心被妻子出軌於是憤而離婚，並向小王求償100萬的精神撫慰金。

只是，張女卻表示「沒有與曾男發生性行為，LINE上墮胎對話是她開玩笑，實際上未到醫療院所進行墮胎手術」，而檢察官也查無張女期間在婦產科就診及人工流產手術的紀錄，因此妨害家庭刑事告訴部分予以不起訴處分。

但新竹地院法官勘驗2人對話內容發現，張女：「今天下午要去做手術！依日期推算，是你的，因那陣子老頭沒有碰我。想開點，夾娃娃沒關係！我身體還可以。」小王：「當時問還說不會中獎！我又增加罪過了。」張女：「本以為更年期，且好巧不巧的避孕器剛拿掉。」小王：「妳怎與家人說呀？」張女：「還是要編個理由囉。一切照舊不要自責！不要拿補品給我吃，會穿幫！」等語。

法官認為，吳男提告妨害家庭刑事部分，雖經新竹地檢署認為無法證明2人有性器官接合，通姦罪不起訴。但民事部分，認定2人激情對話已侵害配偶身分權法益，民庭法官認定小王的行為已破壞夫妻於婚姻關係的忠實義務，而不法侵害吳男的配偶權，屬侵害人格法益且情節重大，原告自得請求被告給付精神慰撫金，亦即「刑事不起訴，但已侵害配偶權」。

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