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丁守中提選舉無效「3大重點曝光」　 超過千人願意作證

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▲▼丁守中當選無效訴訟首次開庭。（圖／記者陳家豪攝）

▲丁守中當選無效訴訟首次開庭。（圖／記者陳家豪攝）

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院先前公布台北市長選舉驗票結果，國民黨提名候選人丁守中還是輸了台北市長柯文哲3567票，而丁守中也在結果公布前，委由律師向法院提起選舉無效之訴。法院於24日上午10點召開程序準備庭，據了解，這次丁守中請了6個律師，目前已經有近千名民眾主動和丁陣營聯繫，也願意作證。

丁守中稍早現身台北地院，接受媒體採訪時提到，這次打官司有3重點，分別是第一，為了要徹底檢討現在選罷法、公投法欠缺的明確規範，以及檢討選務機關公平公正的角色； 第二，防止今後發生中選會或是地方選委會本身職權有違法操縱選務；第三，是要防止今後發生一邊開票一邊投票的荒謬現象。

丁守中說，「全世界都沒這件事（邊開票邊投票），且這延長時間幾乎長達3小時46分鐘，都是邊開票邊投票的狀態，嚴重影響選舉公正、公共信用，這很荒謬！他更說， 那天天氣很好，平常從8至16時投票率都會超過7成，但這次加了一半時間，投票率卻僅有65%，很多人都不耐久站，沒辦法投票。

▲▼ 丁守中　訴訟 。（圖／記者楊珮琪攝）

▲丁守中說明這次打官司的3大重點。（圖／記者楊佩琪攝）

另外，丁守中也說，有很多民眾願意出來作證，包括基層里長，一切交給司法，有信心還給公道。

丁守中律師團委任律師周國代表示，一般規定不能攜帶手機，但現在所看到的是很多在投開票所有很多攜帶手機的民眾，變成一邊開票，一邊看電視，質疑這是否影響投票結果，且上次投票投票率超過70%，這次卻僅有65%，中間落差會不會是邊投票邊開票的影響，將是法庭上要爭辯重點，且已經有近千位民眾願意出庭作證。

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關鍵字：丁守中,選舉無效,台北地院,柯文哲,出庭,2018大選

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