陳亭妃民調穩定領先逾一年　鐵馬直播串連37區展現硬實力

▲立委陳亭妃6日持續進行「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，騎乘單車深入台南各行政區，沿途獲得鄉親熱情回應。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立法委員陳亭妃在多份由媒體委託、並正式公布的民調中，長期且穩定領先主要對手，領先態勢已維持超過一年，相關數據顯示，陳亭妃的支持度並非短期操作所堆疊的「一波氣勢」，而是長時間累積的民意信任，成為選戰中最具分量的基礎。

面對初選競逐，陳亭妃選擇以最直接、也最具挑戰性的方式回應民意檢驗。她透過「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，全程直播、不設腳本，實際走進台南37區，讓選民看見最真實、最即時的行動過程，也讓支持與質疑都攤在陽光下。

6日鐵馬行動進入第五天，上午自善化慶安宮集合出發，沿途走訪安定慈安宮、新市福壽港北極殿、新化朝天宮與太子宮，下午再前往西勢廣興宮、烏竹三千宮、永康探索公園，最終抵達大灣國聖宮，完成善化、安定、新市、新化、永康等行政區的串連行程。沿線不少鄉親主動加油打氣，也反映出地方基層對其長期經營的回應。

陳亭妃表示，真正能接受時間檢驗的不是口號，而是長期累積的數據。她坦言，自己並沒有條件操作短期聲量或選前衝刺，只能憑藉多年在立法院與地方奔走爭取建設，一步一腳印、苦幹實幹，才能在各項民調中持續保持領先。這樣的成績，不只是對過去努力的肯定，更是對未來責任的提醒。

她也指出，「永遠和自己在比賽」是一路走來的座右銘，民調領先並非用來自滿，而是提醒自己必須承擔更大的責任。未來將持續以「鐵馬精神」深入基層，用「行動政府」回應人民需求，透過「行動正能量」讓城市持續前進，找回台南的光榮感，也為2028賴總統連任奠定最穩固的民意底氣。