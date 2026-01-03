合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

▲合歡山女警辛苦執勤，引起關注。（圖／翻攝自臉書／中橫路況交通資訊站）



記者董美琪／綜合報導

南投縣仁愛警分局翠峰派出所一名蕭姓女警，日前在合歡山風雪交加的低溫環境中執行交通管制勤務，堅守崗位的身影被拍下後在網路曝光，吸引大量網友關注與按讚，不少人表達心疼與敬佩。一位民眾看到後，近日一口氣寄了300包薑茶，希望給辛苦的警察暖暖身。

蕭姓員警目前服務於翠峰派出所，為該所唯一女性警力。臉書粉專「中橫路況交通資訊站」日前貼出她在合歡山執勤的照片，畫面中她獨自站立在風雪中長時間未移動，貼文以輕鬆語氣形容其處境，卻也讓外界看見高山勤務的艱辛。

▲不捨女警在合歡山低溫站崗，暖心民眾寄送300袋薑母紅茶。（圖／翻攝自Facebook／南投縣政府警察局仁愛分局，下同）



相關畫面曝光後，迅速累積上萬次按讚，網友除了擔心員警是否因低溫而受凍，也肯定其敬業精神，同時有人提出建議，希望雪季期間能為執勤人員提供更完善的禦寒裝備，或設置臨時遮蔽設施，以保障第一線人員安全。

在社會溫暖回饋下，仁愛分局近日收到一名吳姓女子寄送的300袋薑母紅茶沖泡飲，指名慰勞堅守崗位的員警。收到物資後，蕭姓女警與同仁紛紛表示感動，直言不僅身體感到溫暖，也感受到民眾滿滿的支持。

仁愛警分局指出，近期冷氣團接連來襲，合歡山武嶺一帶白雪覆蓋、氣溫驟降，在嚴寒環境中，特別感謝吳蕙蘭女士的暖心贈送，為執勤同仁注入溫暖力量。分局也強調，將持續堅守高山勤務，守護道路與遊客安全，並感謝社會各界的鼓勵，讓寒冬中的值勤工作多了一份溫馨。