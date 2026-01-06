　
地方 地方焦點

減輕育兒負擔！基隆推「神隊友召喚卡」享4小時臨時托育

▲基隆推「神隊友召喚卡」送4小時臨時托育。（圖／基隆市兒少處提供）

▲基隆推「神隊友召喚卡」，2026年起新生兒家長享4小時免費臨時托育。（圖／基隆市兒少處提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為減輕新手爸媽育兒負擔、打造更友善的育兒環境，基隆市政府宣布，自2026年1月1日（含）以後出生的新生兒，其家長可獲得免費4小時的兒童日間定點臨時托育抵用券。抵用券將以4張「神隊友召喚卡」形式發放，每張面額為1小時，提供家長彈性運用臨時托育服務，在需要時獲得即時育兒支援。

基隆市兒少處長吳雨潔表示，將臨時托育抵用券命名為「神隊友召喚卡」，是希望傳達「市府就是家長最強後援」的理念。當家長在育兒過程中遇到突發狀況、需要短暫喘息或支援時，只要使用這張卡，即可安心將孩子交由專業托育人員照顧，獲得即時且可靠的協助。

▲基隆推「神隊友召喚卡」送4小時臨時托育。（圖／基隆市兒少處提供）

吳雨潔指出，「神隊友召喚卡」將隨同育兒寶貝袋一併發放，家長無須額外申請，只要於本市戶政事務所辦理新生兒出生登記時，即可直接領取，讓市府成為家長育兒路上最穩定、最實際的後盾。

市府推動的兒童日間定點臨時托育服務自上路以來深獲家長肯定，並於2025年10月推出「定點臨托2.0」升級服務，持續強化臨時托育支持量能。該服務對象為6個月以上至學齡前兒童，服務時間為每周二至周五上午9時至下午5時，目前設置於全市7處親子館及祖孫館。

▲基隆推「神隊友召喚卡」送4小時臨時托育。（圖／基隆市兒少處提供）

定點臨時托育採彈性預約制，家長可事前預約，或於當天致電各館洽詢；每館每日提供4個名額，其中1個名額保留給當日電話預約，以即時回應家長突發的托育需求。

吳雨潔強調，透過「神隊友召喚卡」的推出，以及臨時托育制度的持續完善，市府將持續以貼近家庭需求為核心，打造更友善、有溫度的育兒支持網絡，成為家長在育兒路上最可靠的「神隊友」。

