全台第四台智能洗浴機落腳長青　百歲人瑞捐贈守護長者尊嚴

▲全台第四台智能洗浴機落腳長青。（圖／記者楊晨東翻攝)

記者楊晨東／台東報導

長青老人養護中心6日迎來重要里程碑，在百歲人瑞蘇平冲女士的愛心捐贈下，引進一台日本製智能自動洗浴機，成為全台第四家使用該設備的養護機構。該設備總價約新台幣250萬元，可大幅減輕照護人員負擔，同時提升長者沐浴時的安全性與隱私尊嚴。

長青老人養護中心主任黃金鶯表示，兩年前曾遠赴日本名古屋參訪，親眼見到智能洗浴機在高齡照護上的實際應用，便深刻感受到其對長者與照護人員的重要性。

她指出，中心服務長者多為行動不便者，過往每次協助長者沐浴，需動用4名工作人員、耗時約20分鐘，且長者需在多人協助下完成沐浴，對人力調度與長者尊嚴都是不小的挑戰。這項心中期盼已久的設備，最終在蘇平冲女士的善心支持下得以實現。

長青老人養護中心特別舉行剪綵儀式，邀請長青董事長李興雄、市長夫人陳麗如、張國洲議員等地方貴賓到場見證，共同分享這份溫暖與感動。

長青董事長李興雄表示，能在寒冷的冬天安心洗個熱水澡，對多數人而言或許理所當然，對行動不便的長者卻得來不易。他指出，此次捐贈並非追求形式上的華麗，而是將愛心轉化為實際行動，讓長者在沐浴時能保有隱私與尊嚴，長久受惠，意義深遠。

黃金鶯主任進一步說明，智能自動洗浴機僅需1名工作人員操作，全程約10分鐘即可完成沐浴，大幅降低人力與時間成本。使用時，長者僅需於浴室完成簡單清潔後躺上推床，即可推入洗浴機內啟動模式，透過多組水柱進行沖洗，照護人員也可從側邊進行局部加強與洗頭，兼顧安全與舒適。

黃主任也期盼，未來能有更多善心人士關注高齡照護議題，支持添購第二台、第三台智能洗浴機，讓更多長者在完善照護中，享有安全、舒適且有尊嚴的生活品質。