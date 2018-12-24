韓國瑜就職典禮「全家合體」　錯過恐再等一年

▲國民黨高雄市長候選人韓國瑜女兒韓冰抵達開票現場。（資料圖／記者林敬旻攝）

地方中心／高雄報導

韓國瑜就職典禮也成了另一種家庭日，因為典禮當天除了韓國瑜夫人李佳芬、大女兒韓冰會出席以外，根據了解，過往鮮少在媒體鏡頭曝光的二女兒韓青、小兒子韓天也會一同出席，這也將是韓國瑜當選之後，全家首次同台在公眾場合亮相。

▲維多利亞小學運動會，韓國瑜李佳芬合體。（圖／記者李忠憲攝影）

韓國瑜競選高雄市長期間，其實很少一起同台，尤其是小兒子韓天更是被保護，唯有被媒體拍到的一次，就是開票當天，韓天也在韓國瑜競選總部，也就是國民黨市黨部，不過韓國瑜團隊並沒有特別公開這件事。據了解，開票當天，韓天在市黨部進進出出，並沒有太多人知道他的身份，直到隔天有媒體曝光後，大家才知道韓天有陪著父親一起分享當選時的那一刻喜悅。

二女兒韓青的曝光率相較於韓天稍微多一些，選戰初期還有參與韓國瑜競選工作，跟著姊姊負責網路平台宣傳，兩個人都亭亭玉立、氣質脫俗，也讓網友暴動搶著要喊韓國瑜一聲「岳父」，但隨站著選戰越來越激烈，韓青曝光率相對減少很多，反而出現在鏡頭前的大多是韓冰。

▲ 韓天是韓國瑜「青春復刻版」 。（圖／地方中心翻攝）

就在就職典禮後，韓冰也將要回到加拿大繼續未完成的學業，預計修業時間將有一年，也就是說，未來這一年當中，要再看到韓國瑜一家五口同台亮相，機會恐怕不多，所以就職典禮的一家五口合體，將更別具意義。