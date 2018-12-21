穿爛鞋碰水就破…「89歲不老騎士」行善42年病逝！孫女帶骨灰返鄉

▲「89歲不老騎士」行善42年病逝。（圖／翻攝YouTube／Gograndriders頻道）



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89歲康建華畢生奉獻社會，24歲從軍、47歲退伍後投入公益，成為社福團體志工，80歲更勇猛考上重型機車駕照，成為「不老騎士」環島，並完成跨國公益壯遊，還被拍成電影。原本身強體健的康爺爺，去年因跌倒轉進彰化中彰榮家居住，今年11月病逝，在志工協助下，由大陸的家人將骨灰帶回到安徽老家安葬。

康建華爺爺24歲投身軍旅20多年間，表現優異，多次獲得獎章，47歲退伍後在台中租屋、投入公益，捐款給多家社福團體；69歲時看到慈濟投入衛爾康火災救援，便加入當志工。最讓人敬佩的是「活到老學到老」的精神，他不僅曾上台表演二胡，80歲那一年考到重機駕照，參加不老騎士環島，跨足美國西岸700公里，被拍成電影，他還開心上節目分享。

▲康爺爺抄寫經書字跡工整，常在活動上看到他揮毫。（圖／慈濟）



▲康爺爺80歲拿到重機駕照並完成環島勇舉。（圖／翻攝YouTube／Gograndriders頻道）



「爺爺，我們要離開榮家了」、「機場到了，要回家鄉了！」康爺爺88歲時，因跌倒受傷，轉住進彰化中彰榮家，茹素30多年的他，作息規律，原本身強體健，每天3、4點就起床沐浴禮佛，還為了省電，晚上8點就睡覺；未料今年9月身體不適住院，在大陸的家人來台照顧，因年事已高，仍不幸於11月底病逝。

孫女提到，爺爺相當節儉，穿的鞋一碰到水就裂開，但他樂善好施，不僅在台捐款、投身公益，在家鄉也助貧，捐錢給敬老院和小學，買文具送給小朋友，雖然她生活不寬裕，仍希望將爺爺的善行延續下去。12月7日康爺爺告別式上，許多社福團體和志工都到場弔唁，現場溫馨莊嚴，隨後載著爺爺的骨灰、遺物，由家人帶回安徽；上飛機前，康家更向志工們深深一鞠躬，表達感謝。

▼康爺爺告別式社福團體到場哀悼！如願由孫女帶著骨灰返鄉安葬。（圖／慈濟）

