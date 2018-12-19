影／樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！網嚇：根本青眼究極龍　神人解答了

網搜小組／綜合報導

一名男網友到山中遊玩時，意外發現樹上有奇異的紅色生物，立即拿出手機拍下，po網後詢問網友，「有人知道牠的名字嗎？」網友看到照片也紛紛嚇傻，但還是有神人一眼就看出這是怪獸「摩斯拉」的原型生物「皇蛾」。

▲原po看到樹上的奇異生物直接嚇傻。（圖／翻攝爆廢公社）



該名男網友在臉書社團「爆廢公社」po出兩張照片，內容可以看到，樹上有疑似「3顆頭」的蛇盤聚，且顏色鮮紅，彷彿有毒的毒蛇一般，讓人不敢靠近。

網友看完紛紛留言，「好像很大隻欸」、「這不是青眼究極龍嗎」、「這偽裝太厲害了，鳥遠遠看到就嚇死囉～」、「我以為大閘蟹在樹上幹嘛」、「我以為是三頭蛇...」、「以為是好幾條蛇」。

▲有網友認為這很像動畫內的怪獸。（圖／翻攝爆廢公社）



「皇蛾，看得到代表環境很好」也有許多網友直接解答，「蛇頭蛾」、「皇娥呀！已經很少見了」、「這個已經很少見了耶！非常珍貴」、「世界最大的蛾，3.40年前很流行拿來做標本裱框」、「蛾，但我覺得...牠幼蟲比較帥」。

皇蛾被認為是全球最大型的飛蛾，兩翅面積最高紀錄有400平方公分之廣，其前翅最長的紀錄亦有25至30公分，《哥吉拉》系列電影中的著名怪獸「摩斯拉」就是以皇蛾為原型，通常出沒於熱帶及亞熱帶地區的森林，主要分布在臺灣、東南亞、中國南部、馬來群島、泰國以至印度尼西亞。

▼皇蛾幼蟲。（圖／翻攝自爆料公社）



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