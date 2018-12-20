寧可累死　台東成功警不成文必修課　「徒步攻上三仙台燈塔」

▲攻上燈塔大夥開心合影留念。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

身為台東縣成功分局員警有個必修的課程，雖然是不成文的規定，但是在分局內服務的員警，向來都以此自我要求，就是爬不上三仙台燈塔，就不是「成功的男人」，

呼！呼！呼！不斷的喘息聲，望著通往三仙的秘境近70度角的斗坡雖然吃力難當，但是為了面子的問題，咬著牙根還是要衝上去…，因為寧願累死，不願被人笑死。

▲攻燈塔前員警和志工們在八拱橋前合影。

健康是當1名警察最大的「資產」，一位警察人員的養成，是國家發費多少公帑栽培而成，但是近來經常從報章媒體報導，有關警察人員猝死或執勤時發生病痛的報導，也突顯警察人員，上班時間壓力、沉重及時間不確定性的特性，影響健康甚鉅。

這次成功分局員警、志工逗陣行活動，從該分局出發，沿著成功鎮東17線芝田路段，穿過基翬漁港，進入三仙台風景區，再橫越跨海大橋步道，來到島上的一隅，由成功分局長方秋梅，帶領大夥往上攻頂，心情輕鬆的步伐往前進，對平時忙碌疏於運動的員警來說，能欣賞東海岸蔚藍的大海，更能使同仁放鬆心情，而該分局也結合志工朋友參與，共同提升轄區生活品質。

▲攻上燈塔必須通過70度陡坡的考驗。

成功分局分局長方秋梅表示，希望透過19日「警察志工逗陣行、【新港】會出名健行活動」，提高員警與志工朋友參與運動意願，期望同仁及家屬都能培養健康休閒活動，擁有良好生活品質。最重要的是大家透過健行、聊天，培養同袍情誼，為地方治安而努力。