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租屋被提醒：別關燈！她順手一按「2樓阿婆入夢」　隔天鄰居搬走…結果毛翻

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▲▼門。（圖／pixabay）

▲原PO租屋遇到怪事。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

租房子要注意各種眉角，除了環境地點外，也要稍微看看格局，以及鄰居是什麼樣的人。一名女網友日前租屋遇到怪事，一是2樓的鄰居感覺怪怪的，二是房東不斷提醒「1樓別關燈」，最後遇到的怪事讓她超毛，只好常去廟裡拜拜，並隨身帶平安符，「我每次經過1樓及2樓時，腦海都會一直想起那句話『別關燈』」。

女網友文中透露自己是租屋族，但因為帶著貓咪，不太容易租到房子，她在外地第一間租的房子嚴重發霉，牆壁會不斷滲出黴菌，廁所也有黴菌侵蝕地板，連塑膠條都遭殃，是對人或貓都很不好的環境。於是她開始認真找房子，仲介馬上就說有間房子可以看。

當時她和男友一起去看房，因為房子1樓是早餐店，所以要從旁邊小門上樓，進門後走了約6公尺長的小路後上階梯，2樓外面放了7、8雙鞋子，之後就到3樓待租的一層一戶房。她看房後，認為通風沒問題，雖然格局不太正，但比現在住的黴菌房，已經好很多，外加房東允許房客可以改造房子，只要不要拆結構就好，她便簽了約、並加房東聯絡資料。

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▲▼鞋櫃,鞋子,鞋架。（示意圖／pixabay）

▲原PO常常經過2樓，都會看到很多雙鞋子。（示意圖／pixabay）

原PO第1次搬東西時，發現1樓電燈開著，便順手關上，但晚上房東就傳LINE告訴她「哈嘍！今天開始搬東西進去啦？麻煩一下，一樓的電燈不要關喔！」讓她嚇一跳，因為房東沒住在當地，「他怎麼知道我有沒有關燈，難道其他住戶說的？可是我也沒多問什麼，因為有的家庭也是堅持客廳的電燈絕對不關，我就回答『好哦！』」

在整理房子時，因為怕貓抓壞東西，她就把沙發、電視都搬出去，「在搬的時候，我發現衣櫃及窗戶都被貼了符紙，連門口都有，其實我有點不喜歡，我從沒住過被貼了一堆符紙的房子」。此外，原PO搬進去沒兩天，9點多下班回家後，發現2樓的鞋子竟然暴增到20雙，但是房間裡卻很安靜，但是隔天上班，鞋子的數量又恢復正常。

原PO說，之後她和男友聊天時發現，2樓住戶實在是太神祕了，「我曾經看過一個年輕纖瘦男子提著2大袋走出來，男友看過一對情侶帶著安全帽走進去，我看過一個媽媽揹著孩子走出來，還看過一個老者提著東西走進去…裡面到底住了多少人？才兩房呢…難道格局會不同？」

過了一陣子後，她覺得浴室管線不太好，因為在洗澡時，會聽到不知道哪裡傳來的電視聲；之後有一次，原PO男友帶同事來聊天，隔天她要出門上班前，發現門口被貼了一張紙條「不是告訴妳，1樓不要關燈嗎？」她心想「難道昨天男友的同事把1樓燈關了嗎？」本來很擔心房東是否有不開心，不過到晚上房東都沒來訊，她便安心了。沒想到回到家，發現2樓的鞋子數量又暴增，房間裡面卻依舊安靜無聲「我真覺得毛毛的」。

而且當晚她就做了一個夢，她夢見自己上樓時，2樓的門開著，一位阿婆在裡面走來走去，她因為好奇以及在意關燈的事，便去敲了敲門；對方看到她便問有什麼事，原PO就說「不好意思，我是住3樓的，昨天我們有客人來，我忘了提醒他們不要關1樓的燈，他們好像關了，抱歉」。

樓梯,凶宅,驚悚,鬼屋,公寓,大樓（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO後來每次走樓梯，都覺得毛毛的。（示意圖／pexels）

阿婆只是笑了笑，告訴她沒關係、知道就好了，她也笑一笑回應，順便觀察2樓格局，「發現裡頭居然跟我的不一樣，客廳很明亮，還有一間挑高的和室」，便開口說「哇！你們2樓的格局比較好耶！」阿婆則是笑著點頭「還可以」。但這時候，和室中突然走出一個抱著東西的女人，「我直覺以為是我看到的那對母帶子，可是那女人頭髮跟衣服都濕淋淋的，懷裡抱的也遮緊緊看不出是什麼」。

女人這時看了原PO一眼，就馬上走到另一個房間，原PO心裡雖然覺得沒禮貌，但認為對方可能剛洗澡完，應該是不方便，便對阿婆點點頭決定上樓，「上樓前，我的後面突然傳來一句話『…別關燈』，我轉頭一看，門卻已經是關著的，而且裡面也是暗的」。這瞬間，原PO就從夢中醒過來，「我瞬間醒了，夢境卻這麼清晰，而且背脊都涼了」。

原PO說，接下來幾天，她在走樓梯時都覺得全身麻麻的，「尤其是走上一樓階梯時，都有股被黑暗吞噬的感覺」。但是怪事還沒結束，有天下班回家時，她發現2樓的鞋子都已經清空，好像人已經全部搬走了，之後她便和屋主詢問，屋主透露2樓本來住著一對帶著孩子的夫妻，因為要更換工作環境所以搬走，「那我之前看到的那些人是誰啊？想起夢裡的阿婆跟女人，我就忍不住起雞皮疙瘩」。

女網友表示，後來假日時她經常去廟裡拜拜，也隨身攜帶平安符，「到現在，2樓還是沒出租出去」，但她洗澡時還是會聽到電視聲音，只好說服自己那是4樓的人在看電視，「而每天我每次經過一樓及二樓時，腦海都會一直想起那句話『別關燈。』」

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關鍵字：租屋,鞋子,爆系故事館

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