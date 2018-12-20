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影／眼神專注！正妹中醫師「伸白嫩左手」把脈　他害羞偷拍...網推爆神到了

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記者黃君瀚／綜合報導

「望、聞、問、切」是中醫收集病史、瞭解病情的方法，其中「切診」是探查脈象和手觸按病人相關部位的方式，台灣民眾自然不陌生。不過最近有男網友到中醫診所看病，在把脈階段眼見正妹女醫用她白嫩指尖輕觸，心中小鹿亂撞，興奮到拍照PO網，結果引來一陣暴動，還有神人成功搜出資料！

眼神專注！正妹中醫師「伸白嫩左手」把脈（圖／翻攝爆廢公社）

▲看診遇上正妹女中醫，過程十分欣喜。（圖／翻攝爆廢公社）

劉姓男網友19日上午在「爆廢公社」貼文，他分享當天看中醫的美麗邂逅，診間中醫師是個大正妹，「她摸著我的手，請問接下來我該做什麼？」為了證明所言不虛，他相當有誠意的附上一張診療照，有圖有真相！

照片中，正妹女醫有著俏麗短髮、戴著口罩、身穿白袍，右手放在滑鼠上，雙眼專注盯著電腦螢幕，左手伸出替病患把脈，鮮嫩白玉手修長而細緻，小指和無名指上戴著戒指。

眼神專注！正妹中醫師「伸白嫩左手」把脈（圖／翻攝爆廢公社）

▲男網友見求地址看診者眾，決定公開藥袋資訊。（圖／翻攝爆廢公社）

照片貼上網，馬上引來爆量討論，超過8千網友朝聖，「這樣脈搏會越量越高吧」、「戀愛了是嗎？放心牽手手不會懷孕的」、「扇子咧，陳百祥」、「醫生把著脈說：恭喜老爺，已有孕3個月」、「這診所會生意爆炸了」、「在我家旁邊而已，需要帶路的可以私我」、「醫生有說你心跳異常嗎？」

此外，還有無數人看了照片突然感到身體不適，急求醫院地址，「你害我突然覺得整個人都不舒服了」、「突然覺得脈搏在跳將軍令，必須立刻把脈」、「我明天要請病假」、「我的皮膚很糟糕，該看中醫調理身體了」、「我突然覺得身體很差想調身體」。

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眼神專注！正妹中醫師「伸白嫩左手」把脈（圖／翻攝爆廢公社）

▲網友很快神到中醫官網，找到女醫公開資料。（圖／翻攝官網）

見到網友熱情回應，劉男事後補充說明，悄悄公開醫院資訊，「地址我就不說了附上藥包。」藥包上大大寫著宜陞中醫診所，地點位於台北市中山區。

有了這些資訊，網友發揮神人技術，三兩下就找出正妹女中醫師蔣之筠的資料。據官網介紹，蔣之筠醫師是中國醫藥大學畢業，曾任台北市立聯合醫院和平院區中醫師，主治項目相當多元，包含過敏性鼻炎、感冒、 偏頭痛、胃食道逆流、消化性潰瘍、便秘、濕疹、異位性皮膚炎、氣喘、痛經、不孕症等。

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關鍵字：中醫,把脈,爆廢公社,正妹

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