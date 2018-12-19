媽媽店外狠瞪！女童哭著吃到吐　鄰桌客幫加油：她離開前還道謝

網搜小組／綜合報導

部分家長教導孩子會採取較嚴厲的方式，一名女網友18日在臉書「爆怨公社」PO文指稱，吃晚餐時看到隔壁桌一名妹妹獨自用餐，媽媽則是站在店外往裡頭瞪，嚇得孩子邊哭邊吃，最後噎到還吐了出來，讓她覺得很心疼，「最後要出去還跟我說謝謝，希望媽媽不要罵妹妹。」

▲女網友去吃煎餃卻看到小妹妹被獨自留在店裡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，當天晚上去吃煎餃時，發現店裡有一名小妹妹獨自用餐，桌上還有其他吃完的餐具，原本以為是店家的孩子，後來才發現媽媽就站在店外，幾乎可以說是瞪著看她把晚餐吃完，「我在隔壁桌對妹妹說『加油，慢慢吃』，她突然就哭了。」

原來，小妹妹是因為吃不下才被留在店裡，邊哭邊吃一度噎到吐出來，原PO趕緊幫忙安慰，勸她那就不要吃了，「小孩子不吃飯可以哄、可以等，但這樣把她一個人留下還站在外面瞪，根本是情緒勒索。妹妹委屈得一直哭，最後要出去前還跟我說了謝謝，整個揪心到不行，希望媽媽不要罵她了。」

▲小孩子過度挑食或是一碗半吃上好幾個小時，都讓父母感到又氣又無奈。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

不過，文章PO出後網友的反應卻很兩極，有些已經當父母的網友感嘆，自己的女兒也是半碗飯能吃上2小時，但餅乾、糖果一下就能吃光，之前說要吃水餃，買了又哭著要換鍋貼，甚至會在吃自助餐時只挑自己愛吃的，「買回來沒吃完真的會理智斷線。」

看到大家勸說下次關心前可以先問問到底發生什麼事，原PO也虛心接受，並表示自己本意就沒有想介入媽媽的管教方式，只是看到孩子吃到吐很不捨，「大概是我太雞婆，天下的媽媽們辛苦了。」