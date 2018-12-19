謝家肉粽「挺韓」生意跌剩3成！店開綠營票倉賠慘　一句話嗆爆

記者柯沛辰／綜合報導

高雄鹽埕「郭家肉粽」日前接到挺韓民眾訂200顆肉粽，當場表態挺其邁「不想接單」，事後還說「我們都是台灣國」，意外爆紅。相較另一家「謝家肉粽」選前自稱挺韓，結果因為店面開在綠營票倉五甲，生意狂掉剩三成，讓老闆相當感嘆，希望大家不要再被意識形態操縱。

郭家肉粽日前接到200顆肉粽訂單，一聽對方說是要慶祝韓國瑜勝選，內心直覺遇到詐騙集團，當場回對方「講白的啦！我是挺其邁的，我很擔心是不是有人要陷害我，你知道嗎？」表明不想接單。消息曝光後，郭家肉粽遭1星負評灌爆，引來各界關心，最後知名度大開，但老闆郭明坤說「我們都是台灣國」，再掀爭議。

▲謝老闆受訪時表示，他店開深綠票倉，現在生意跌剩三成。（圖／東森新聞）

同樣祖傳三代飄香一甲子，這些話聽在「謝家肉粽」耳裡，內心格外不是滋味。原來，謝姓老闆曾公開力挺韓國瑜，結果店面搬到綠營票倉「五甲夜市」後，生意一落千丈，還被攻擊「欸，你支持那個小丑喔？」生意跌剩3成，但這些苦他都默默往肚裡吞。

如今看到郭家肉粽頻頻受訪喊冤，佔盡媒體版面，讓謝姓老闆很不以為然，在臉書發文怒嗆「我也沒像你郭家（肉粽）這麼沒骨氣，敢挺什麼人，還怕生意不好」。他認為，郭家肉粽如果不想接韓粉訂單就不要接，最後接了還要抱怨，甚至接受採訪，心態可議。

▲謝老闆說，他是民進黨員，但近年高雄經濟發展不利，所以他這次支持韓國瑜。（圖／東森新聞）

謝老闆表示，「你（郭家肉粽）不想接這筆生意的話，你可以不要接，但你不要接了人家、賺了人家的錢以後，又要在那邊酸人家，說自己原本是支持誰的。我覺得這樣做生意很不妥當，會讓人家覺得你是在操作。」

至於郭家肉粽表態「我們都是台灣國」，謝老闆說「我真的不認同，因為我們大家都是拿中華民國身分證的」，雖然「我是民進黨黨員，但高雄這樣長期下來，講真的啦，外觀很漂亮，可是人民真的是沒有錢，這是我這次為什麼我放棄、我不支持民進黨的原因。」

謝老闆指出，因為店面開在五甲南光街菜市場，是深綠票倉，所以曾有顧客把韓國瑜形容成是小丑，還問他「為什麼要支持那個小丑」，相較過去一天能賺2、3000元，他現在一天賺不到1000元，生意掉剩三成，由衷希望大家別再被意識形態綁架欺騙。

▲謝老闆在臉書社團發文。（圖／翻攝自臉書）

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