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第一銀行耶誕送愛！視障歌手齊聚台大醫院　高唱「萍聚」鼓舞病友

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▲第一銀行。（圖／品牌提供）
▲第一銀行長期投入社會公益，今（19）日攜手台大醫院舉辦6場「點亮人生 第一圓夢舞台」音樂會。（圖／第一銀行文教金會提供）

生活中心／台北報導

第一銀行長期投入社會公益，今（19）日攜手台大醫院舉辦6場「點亮人生 第一圓夢舞台」音樂會，邀請張醴誠、廖翊婷及張雅恩三位視障歌手，現場展現好歌喉，唱出生命故事，氣氛溫暖感動許多人。同時，第一銀行周朝崇副總經理、第一銀行文教基金會詹阿水董事也特別前來欣賞給予支持鼓勵，並特別在現場分送精緻小禮物，讓台大醫院的病友及家屬提前感受耶誕佳節的幸福氛圍。

此次演唱的三位視障朋友，曾經走過生命的黑暗道路，花了幾年時間將生命挫折轉為力量，用天籟美聲唱出對生命的熱忱，雅恩先以一首膾炙人口的曲目「快樂的出航」揭開音樂會的序幕，朗朗上口的旋律和歌詞，幾乎人人都會哼上一句。其中，演唱「萍聚」、「約定」等經典好歌傳唱，也帶領現場民眾一起進入時光隧道，回味當年的歲月。

第一銀行文教基金會自與台大醫院合作舉辦愛心關懷音樂會，已經邁入第8屆，用心打造的小型音樂會，提供許多才華洋溢的身心障礙朋友，有舞台展現音樂天份，一圓表演夢想，2011年至今舉辦47場音樂會，邀請51組視障、聽障、肢障及偏鄉孩童等團體，帶來歌唱、舞蹈、打擊樂、爵士樂、啦啦隊、舞獅等多元演出，傳遞活潑輕快的音樂饗宴，慰勞辛苦忙碌的醫護人員，特別是身心俱疲的病友們，聽到振奮人心的旋律，能夠重新站起來用積極態度面對生命的低谷。

▲第一銀行。（圖／品牌提供）
▲第一銀行文教基金會自2011年起與台大醫院合作舉辦愛心關懷音樂會，8年來已舉辦47場音樂會。

其實，第一銀行自2011年起成立志工服務隊，在台灣各大鄉鎮角落深耕多年，包含推廣環境教育的「綠色志工」、關懷弱勢的「關懷志工」及「義診」。今年3場「義診」分別與門諾醫院、台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊合作，在暑假前往澎湖，島上千位居民，透過專業醫療診治及衛教宣導，守護離島偏鄉居民的健康；另外也赴花蓮山區，幫助當地獨居長輩修繕家屋，打造明亮安全的住家環境。

隨著海外版圖擴張，第一銀行愛心觸角也從台灣出發延伸至海外，像是前進寮國，攜手永珍分行陪伴弱勢孩童一起DIY絹印環保袋！第一銀行表示，統計2018年的愛心活動，第一銀行及第一銀行文教基金會至今舉辦89場公益活動，共有2,400位同仁無私奉獻擔任志工付出參與，受惠人數高達8,671人次，未來會持續挹注資源於社會，希望帶來溫暖與正向力量，發揮拋磚引玉的效果。

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關鍵字：第一銀行,公益,愛心

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