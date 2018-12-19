影／5x7=35是什麼意思？　小二考題「3個選項」打敗媽媽

生活中心／綜合報導

一名媽媽級網友在《爆廢公社》PO出一道題目，「5x7=35表示什麼意思？」她表示做夢都夢到「幾個幾=幾乘幾」，完全被小二數學打敗，希望網友能告訴她如何教孩子理解這個題目。PO文引發網友議論，不少人認為小二就在學邏輯題太早，也有人覺得這個根本不重要，「沒有人會去記這個」。

▲題目考倒不少網友。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友解釋選項一為什麼是正確答案。（圖／翻攝自爆廢公社）

這題題目是「5x7=35表示什麼意思？」分別有「7個5是35」、「7的5倍是35」、「5個7是35」三個選項，許多網友留言「答案是3（5個7是35）」、「啊反正就是35，講這麼多...」、「題目出的跟這次的公投大概有87分像」。

不過原PO也有公布正確答案，「5x7=35代表7個5是35」，網友則留言解釋，乘號的意思是「的」，5x7等於5的7倍，題目問「幾個幾就把數字反過來，就變成7個5」。另有人說，學這個東西不代表沒有意義，這對於小孩的邏輯分析非常有幫助。

過去也有網友在社團發文，5個9和下面哪個選項意思相同，分別有「5x9」、「5+9」、「9x5」三個選項，這名網友的兒子全班28人都選擇5x9，結果全班一起錯，答案應該是9x5，「乘數和被乘數的不同」、「考邏輯，算是陷阱題」。

▲過去也有家長有類似疑問。（圖／翻攝自爆廢公社）