8隻「紅鶴寶寶」彩排芭蕾《愛麗絲》　舞動「翅膀」模樣萌翻網友！

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小紅鶴萌翻啦！香港芭蕾舞團日前將《愛麗絲夢遊仙境》巡迴帶至台灣站，舞團總監衛承天與台灣知名芭蕾舞者洪嘉鈴合作，其中還有8位台灣小舞者扮演「紅鶴寶寶」共同演出。舞團日前釋出的彩排短片萌翻眾人，小紅鶴們揮動手臂、跟著節拍的認真神情，吸引了5千多位網友留言，紛紛大喊「被融化了！」

這次《愛麗絲夢遊仙境》的演出中，香港芭蕾舞團邀請了台灣的東門國小舞蹈班及Prima Ballet合作，這群6歲到10歲的小朋友一起參與演出，以童趣可愛的伍茲與大人成熟優雅的編舞相互輝映，為整場表演增加更多可愛的亮點。

影片中可見，8位小舞者身穿粉紅色蓬蓬的紅鶴裝，跟著老師「one、two、three」的節奏走位，不斷揮動著「翅膀」、學紅鶴做出單腳站立的動作，頭部還可以機靈地轉動看向四周，時不時低頭做出「用鳥喙啄食」的動作。「小紅鶴們」認真跟著舞監指揮的神情，看得出他們對表演的重視及熱情，逗趣模樣也讓成功征服網友的目光。

▲▼香港芭蕾舞團《愛麗絲夢遊仙境》公益場。（圖／記者林璟倩攝）

短短40秒的彩排花絮瞬間融化了上萬名網友的心，5千多位來自世界各地的鄉民留言表示，「天啊超可愛」、「衣服也太可愛」、「小紅鶴太療癒啦」、「忍不住期待正式的表演了！」、「想買一套給小孩穿」。

來自香港芭蕾舞團的《愛麗絲夢遊仙境》上月底至台灣巡迴演出，由於受到台灣觀眾熱情支持，還特別加開公益場次，邀請台灣弱勢團體及偏鄉小朋友們欣賞表演。東森慈善基金會協力贊助桃園大溪的百吉國小、永福國小及桃園新屋的笨港國小，三所學校師生及家長們共299人前往欣賞；難得有機會欣賞國際芭蕾舞團演出，對孩子們而言是前所未有的藝術體驗。

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