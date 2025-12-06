　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

防杜基隆水質污染！立委王正旭促建置油膜偵測　升級攔油設備

▲王正旭促建置油膜偵測 攔油設備全面升級。（圖／立委王正旭辦公室提供）

▲王正旭促增設油膜偵測設備，從源頭強化民生用水安全。（圖／立委王正旭辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

立委王正旭昨（5日）下午邀集環境部水保司司長王嶽斌、水利署副署長黃宏莆及自來水公司副總經理王傳政等相關單位，研商基隆自來水油污事件後續處置，除要求檢討現行作業流程外，更強調應從源頭強化水質監控。他爭取增設水中油膜偵測設備，並在取水端常設攔油索與吸油棉，同步提升河段監測系統，以避免類似事件再度發生。

王正旭表示，根據他過去從醫的臨床經驗，飲用水水質是影響人體健康最關鍵的因素之一，他要求自來水公司務必檢討現行作業流程，並透過檢測設備升級，全面提升民生用水安全與品質。

▲王正旭促建置油膜偵測 攔油設備全面升級。（圖／立委王正旭辦公室提供）

自來水公司在會中報告指出，事件發生後已啟動相關通報與應變程序，並以新山水庫、西勢水庫供應受影響地區，預估可供應至12月14日；此外，也將台北自來水事業處支援供水量由每日4.5萬噸提升至7.5萬噸。

自來水公司並完成基隆及汐止地區共41所學校的採樣檢測，結果均顯示水質正常；另已主動向地檢署報案，希望釐清水源污染元兇。針對受影響用戶，因實際受影響天數為7天，自來水公司日前已公布5度方案，後續會再滾動檢討；委外清洗水塔者，只要提供發票或收據正本，相關佐證照片及申請文件，就能申請補償。

▲王正旭促建置油膜偵測 攔油設備全面升級。（圖／立委王正旭辦公室提供）

王正旭表示，對於自來水公司的處置措施他多所理解，但基隆及汐止地區民眾更關心的仍是長期用水品質。他指出，目前在水質監測與源頭管理仍有不足之處，希望環境部、水利署及自來水公司藉此次事件強化合作，從源頭預防問題發生，全面改善水源偵測與監控系統，包括增設水中油膜偵測設備、於取水端常設攔油索與吸油棉，並配合水利署在取水河段建置監測系統。

王正旭並提到，自來水公司淨水場雖已進行pH值、導電度、氣相層析與熱溴等相關檢測作業，以控制污染範圍，但民生用水攸關健康與生活，他要求自來水公司持續檢討作業程序並改善相關設施，確實提升民眾用水品質。

▲王正旭促建置油膜偵測 攔油設備全面升級。（圖／立委王正旭辦公室提供）

▲王正旭促建置油膜偵測 攔油設備全面升級。（圖／立委王正旭辦公室提供）

▲王正旭促建置油膜偵測 攔油設備全面升級。（圖／立委王正旭辦公室提供）

【更多新聞】

►基隆啟動「1127水污事件3大補助」　減輕7萬餘受災戶用水衝擊

►國光客運保修廠亂排廢水重罰100萬　基市府加速清淤、續追污染源

►自來水飄汽油味！謝國樑：2家偷排廢水非元兇　真正污染源仍待查

►河川污染追查加速！謝國樑衝前線指揮　暖暖仁愛供水延長10天

►找到了！害基隆、汐止15萬戶喝汙水疑似源頭曝光　今緊急清除

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
PTT板主改板標「賴瑞隆子應就地正法」　火速遭解職
快訊／台鐵西部幹線傳異常！旅客塞爆延誤中
快訊／《信號》趙震雄宣布引退！
新人領21萬天價月薪　住都中心澄清：算法不正確
舒華奪獎霸氣大喊：我是誰！　5萬人喊出本名...她滿足笑了
直擊／AAA頒獎到一半出意外！
下波更強冷空氣挑戰「冷氣團等級」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活　黃偉哲：陪伴比螢幕更重要

太管處優秀學生獎助學金名單出爐　國小到研究所獎助320人

南投縣表揚1370對金婚、鑽石婚、白金鑽婚佳偶

防杜基隆水質污染！立委王正旭促建置油膜偵測　升級攔油設備

台南市勞工領袖大學結訓186人！　強化職能展現終身進修行動力

跳出傷悲無私奉獻！服務時數突破8千小時　門諾4人獲選金牌志工

台南拓法成功！　黃偉哲會晤法國國會友台小組副主席深化綠能農業交流

南投公告土地現值及地價微漲　草屯銀樓每坪55.5萬蟬聯地王

南投市啟動鄉村整體規劃　重整6成非都市土地提升產業

消防機器人變身小小網紅　烏山頭生活節吸引大小朋友排隊互動

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活　黃偉哲：陪伴比螢幕更重要

太管處優秀學生獎助學金名單出爐　國小到研究所獎助320人

南投縣表揚1370對金婚、鑽石婚、白金鑽婚佳偶

防杜基隆水質污染！立委王正旭促建置油膜偵測　升級攔油設備

台南市勞工領袖大學結訓186人！　強化職能展現終身進修行動力

跳出傷悲無私奉獻！服務時數突破8千小時　門諾4人獲選金牌志工

台南拓法成功！　黃偉哲會晤法國國會友台小組副主席深化綠能農業交流

南投公告土地現值及地價微漲　草屯銀樓每坪55.5萬蟬聯地王

南投市啟動鄉村整體規劃　重整6成非都市土地提升產業

消防機器人變身小小網紅　烏山頭生活節吸引大小朋友排隊互動

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

員警支援交管遭撞重傷　蕭美琴今赴院探視慰問：一起為2位員警祈福

直擊／AAA廣告時間！韓星散場休息　「朴寶劍愜意散步」上台遭阻萌樣被拍

快訊／台鐵桃園－中壢電力故障！雙向改單線通行　旅客塞爆延誤中

小S為101煙火獻聲「具俊曄被誤會現身」　賈永婕澄清曝真相

快訊／《信號》趙震雄宣布引退　「遭控偷車性侵」道歉：讓各位失望了

PTT板主改板標「賴瑞隆子應就地正法」　火速遭解職公告：重大惡劣

「F級高材生」閃電進軍拍AV！　昔穿內衣逛迪士尼爆紅

張育成化身總領袖親授球技！悍動希望訓練營升級3大課程　80名小將滿載而歸

直擊／舒華奪獎霸氣大喊：我是誰！　5萬人喊出本名字...她滿足笑了

孝淵講客語超Q　「遽遽」戳他笑點XD

地方熱門新聞

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

台日文化交流最強助攻！黃偉哲：台南好YOUNG每年都把日本藝人請來

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

國際扶輪3502地區實踐 ESG　寶眷是重要推手

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後市府公布空品、水質檢測皆正常

消防機器人變身小小網紅烏山頭生活節吸引大小朋友排隊互動

從戰機材料到半導體關鍵技術馬堅勇博士台南開講

張啓楷嘉義贈菜　喊話爭取嘉義建設

桃源殿水官大帝聖誕　劉和然親赴參拜

仁愛國中安心就學交通車啟用

中大資管系陳以錚教授　崇越論文大賞成績亮眼

大型車肇事飆升　里港警啟動重點取締

大塭寮滯洪池多項工程遭減項陳亭妃會勘要求四大承諾一定做到

魚池公辦民營托嬰中心修繕開工

更多熱門

相關新聞

基北北桃攜手打造低碳校園　綠樹碳盤查、永續行動齊發亮

基北北桃攜手打造低碳校園　綠樹碳盤查、永續行動齊發亮

基隆市政府今（5日）主辦「2025年度基北北桃四縣市環境教育與校園綠樹碳盤查成果交流活動」，邀集基隆、台北、新北及桃園四市教育局處代表、校長與環境教育推動者齊聚一堂，以「綠樹碳盤查」為主軸，展現四市攜手打造低碳校園的成果，呈現落實永續行動的共同願景。

基隆青春音樂會12／6登場　8場跨世代演出暖冬開唱

基隆青春音樂會12／6登場　8場跨世代演出暖冬開唱

水質檢測啟動、跨區調度供水　謝國樑：基隆用水無虞

水質檢測啟動、跨區調度供水　謝國樑：基隆用水無虞

基隆啟動水污3補助　減輕7萬戶用水衝擊

基隆啟動水污3補助　減輕7萬戶用水衝擊

基隆潮聲回港年終演唱會12／20登場

基隆潮聲回港年終演唱會12／20登場

關鍵字：

基隆市自來水油污水質監測油膜偵測攔油設備

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面