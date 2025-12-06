防杜基隆水質污染！立委王正旭促建置油膜偵測　升級攔油設備

▲王正旭促增設油膜偵測設備，從源頭強化民生用水安全。（圖／立委王正旭辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

立委王正旭昨（5日）下午邀集環境部水保司司長王嶽斌、水利署副署長黃宏莆及自來水公司副總經理王傳政等相關單位，研商基隆自來水油污事件後續處置，除要求檢討現行作業流程外，更強調應從源頭強化水質監控。他爭取增設水中油膜偵測設備，並在取水端常設攔油索與吸油棉，同步提升河段監測系統，以避免類似事件再度發生。

王正旭表示，根據他過去從醫的臨床經驗，飲用水水質是影響人體健康最關鍵的因素之一，他要求自來水公司務必檢討現行作業流程，並透過檢測設備升級，全面提升民生用水安全與品質。

自來水公司在會中報告指出，事件發生後已啟動相關通報與應變程序，並以新山水庫、西勢水庫供應受影響地區，預估可供應至12月14日；此外，也將台北自來水事業處支援供水量由每日4.5萬噸提升至7.5萬噸。

自來水公司並完成基隆及汐止地區共41所學校的採樣檢測，結果均顯示水質正常；另已主動向地檢署報案，希望釐清水源污染元兇。針對受影響用戶，因實際受影響天數為7天，自來水公司日前已公布5度方案，後續會再滾動檢討；委外清洗水塔者，只要提供發票或收據正本，相關佐證照片及申請文件，就能申請補償。

王正旭表示，對於自來水公司的處置措施他多所理解，但基隆及汐止地區民眾更關心的仍是長期用水品質。他指出，目前在水質監測與源頭管理仍有不足之處，希望環境部、水利署及自來水公司藉此次事件強化合作，從源頭預防問題發生，全面改善水源偵測與監控系統，包括增設水中油膜偵測設備、於取水端常設攔油索與吸油棉，並配合水利署在取水河段建置監測系統。

王正旭並提到，自來水公司淨水場雖已進行pH值、導電度、氣相層析與熱溴等相關檢測作業，以控制污染範圍，但民生用水攸關健康與生活，他要求自來水公司持續檢討作業程序並改善相關設施，確實提升民眾用水品質。