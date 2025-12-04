　
地方 地方焦點

基隆啟動「1127水污事件3大補助」　減輕7萬餘受災戶用水衝擊

▲基隆市府啟動1127水污事件補助。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府啟動「1127水污事件專案補助」，逾7萬戶受災家戶可申請至明年底。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府因應11月27日起發生的自來水油味與油污事件，污染情形持續影響多個行政區，對市民生活造成重大不便與健康疑慮。為協助減輕市民損失，市府宣布啟動「1127水污事件專案三大補助計畫」，預估約71,175戶受災家戶可提出申請，各項補助自即日起受理至2025年12月31日。

基隆市財政處長謝妙蓮表示，本次補助以台灣自來水公司公告之受災範圍為準，申請人以受影響房屋之所有權人及承租人等自然人為主；另水塔清洗補助依自來水公司規定辦理。

此次補助項目包含：1、購買包裝水費用補助：受災住戶於11月27日至12月1日期間，因應生活需求購買瓶裝水、桶裝水、杯水等，可檢附北北基地區實體商家之收據、發票；若為網路商家電子發票應列印紙本，載具發票亦須列印交易明細，以實際發生金額補助。

▲基隆市府啟動1127水污事件補助。（圖／記者郭世賢翻攝）

2、就醫費用補助：受災住戶於11月27日至12月1日期間，因飲用或使用受污染自來水出現不適並於上述期間就醫者，檢附診斷書與收據（須能證明與本事件相關），可申請實際醫療支出補助。

3、家用淨水設備濾芯更換補助：受災住戶於11月27日至12月31日期間，因本事件需更換家用淨水器濾芯者，檢附現場環境照或更換濾芯照片及發票，每戶最高補助新臺幣1,000元（不含簡易攜帶型濾水壺）。

財政處指出，民眾可向里長或區公所民政課提出申請，並檢附申請書、發票正本、金融帳號影本、戶籍謄本影本等相關文件，匯費由市府負擔。此外，市府亦協助代收水塔清洗補償申請，自2025年12月16日起至2026年2月10日止，民眾可持台灣自來水公司提供之申請表至各區公所辦理。

基隆市府強調，本次補助旨在減輕民眾於水污事件中的負擔，並為確保公帑使用透明正確，若發現浮濫開立收據或發票等可疑情事，將移交國稅局查核。

►國光客運保修廠亂排廢水重罰100萬　基市府加速清淤、續追污染源

►自來水飄汽油味！謝國樑：2家偷排廢水非元兇　真正污染源仍待查

►河川污染追查加速！謝國樑衝前線指揮　暖暖仁愛供水延長10天

►找到了！害基隆、汐止15萬戶喝汙水疑似源頭曝光　今緊急清除

►夜遊成悲劇！22歲男台2線過彎失控撞護欄亡　19歲女腿傷送醫

12/02 全台詐欺最新數據

桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

