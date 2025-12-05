基隆青春La-Ji-O音樂會12／6登場　8場跨世代演出暖冬開唱

▲基隆青春La-Ji-O音樂會12月6日登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（5日）宣布，「基隆青春 La-Ji-O」冬季音樂會系列將自12月6日起一路延續至2026年2月1日，串聯八場跨世代音樂演出，期盼在寒冬為市民帶來溫暖與感動。活動以收音機「La-Ji-O」為意象，結合懷舊金曲與新生代創作，打造屬於基隆的冬季音樂記憶。副市長邱佩琳表示，希望透過音樂連結城市情感，陪伴市民在冬夜找回青春悸動。

邱佩琳指出，「La-Ji-O」象徵跨越世代的共同記憶，本次系列活動以90年代台灣流行音樂黃金年代為主軸，並融入當代樂團的活力，呈現城市獨特的情感風景。近年基隆積極推動多元音樂活動，從「愛嶼搖滾」到年終演唱會皆深受市民好評，此次將以懷舊與新潮交織的方式，讓不同年齡層的市民都能在熟悉旋律與新聲之中找到共鳴，使冬季成為基隆最具溫度的城市舞台。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

文化觀光局長江亭玫說明，系列活動將於12月6日在必應創造展演空間率先推出《今昔交織頻道》，邀請「Traveller 旅人」、「固定客 GOODICK」、「P!SCO」、「宋德鶴」等樂團演出，活動採免費索票方式，歡迎市民踴躍參與。2026年1月17日起，基隆表演藝術中心將接續推出《懷舊國語金曲》與《復刻台語經典》兩場售票音樂會，由施孝榮、南方二重唱、陳孟賢、杜忻恬、李子森等實力派歌手演出；設籍基隆的市民可享七折優惠，門票將於今日晚間八時起於年代售票系統開賣，邀請大家以行動支持藝文發展。

邱佩琳最後表示，誠摯邀請市民在這個冬季走進音樂現場，一起打開屬於自己的La-Ji-O頻道，以音樂溫暖生活、以回憶照亮冬夜，讓城市在旋律中共同前行。更多活動資訊與索（購）票方式可至基隆市文化觀光局官網查詢。