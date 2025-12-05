基北北桃攜手打造低碳校園　綠樹碳盤查、永續行動齊發亮

▲基北北北桃四縣市教育局處代表共同簽署永續樹。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（5日）主辦「2025年度基北北桃四縣市環境教育與校園綠樹碳盤查成果交流活動」，邀集基隆、台北、新北及桃園四市教育局處代表、校長與環境教育推動者齊聚一堂，以「綠樹碳盤查」為主軸，展現四市攜手打造低碳校園的成果，呈現落實永續行動的共同願景。

基隆市教育處體健科科長吳蓓郁表示，基隆以「永續城市、有愛基隆」為環境教育願景，對照聯合國 SDGs 目標，積極推動校園綠化、節能減碳、海洋與生態教育等計畫，並透過「淨零綠校園」教學協助學校取得台美生態學校綠旗、銀牌與銅牌認證。本次成果交流不僅呈現四市在環境教育上的豐碩成果，也深化合作，落實「基北北桃 永續共好」精神。未來四縣市將持續推動「淨零綠校園」行動方案，為下一代打造更美好、更幸福的永續未來。

▲台大羅敏輝教授氣變遷專題講座。

四市的環境教育行動各具特色：台北市以系列深度研習強化環教種子教師專業；新北市推動30所種子學校導入碳盤查研習，讓減碳理念深入校園；桃園市將「樹木碳匯」概念融入教師培訓，培育更多減碳行動者；基隆市則辦理永續校園淨零行動教師增能工作坊，並於暑期推動「愛校護樹盤查行動」。此外，基隆更全國首創辦理 ISO 14064-1:2018 內部查證員培訓班，培訓15名合格內部查證員，將成為校園建置溫室氣體管理體系與推動環保課程的重要力量。

活動亦邀請多位專家帶來精彩分享。國立臺灣大學大氣科學系羅敏輝教授以氣候變遷為題進行專講，肯定四市在校園碳盤查與環教工作的努力，讚譽這是「將國家永續發展目標具體落實於基層教育的典範」。另邀請咖啡冠軍陳品祿老師以「茶、咖啡友善種植與公平貿易的永續價值」講述如何從日常飲品實踐永續精神；藝術家洪筑境則以漂流木與海廢素材帶領師長進行「環境藝術手作」，讓環境教育融入美感學習與生活行動。

▲世界冠軍咖啡陳品祿講授與分享。

▲環保海廢漂流木DIY手作課程。