地方 地方焦點

自來水飄汽油味！謝國樑：2家偷排廢水非元兇　真正污染源仍待查

▲謝國樑再赴碇內督導污染清理 加碼補助「濾芯更換費用」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲調查再更新！謝國樑：兩家違規排放非主因，將追究真正污染來源。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆河近日爆發水汙染事件，導致基隆及新北汐止地區自來水飄散汽油味，影響逾10萬戶用水。經環境部、自來水公司及基隆市府連日追查，先後發現「盛星動力公司（國光客運保修廠）」及「正方倉儲」涉嫌排放廢水。不過，基隆市長謝國樑今（3日）傍晚表示，初步研判兩家公司並非此次油污事件的元凶，真正污染來源仍待釐清。

謝國樑指出，兩家公司違法排放廢水固然屬重大環境問題，但依相關單位調查，其排放量及污染型態與11月27日爆發的油污事件並不相符，因此排除為主因。他強調，此案涉及民生供水與公共安全，需中央與地方合作持續追查，一旦查明污染者，將依《水污染防治法》裁罰最高2,000萬元並究責。

▲謝國樑再赴碇內督導污染清理 加碼補助「濾芯更換費用」。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市工務處長簡翊哲表示，市府已出動怪手進入碇內大排展開污染清除作業，預計1至2天內完成約40公尺長、1公尺深的淤泥清除，以加速改善下游水質。同時，自來水公司正進行採樣、檢測並排除可能影響恢復取水的風險，以協助基隆河取水條件儘速回復。

自來水公司總經理李丁來指出，暖暖淨水廠每日供水約4.3萬噸，主要取自西勢水庫，目前蓄水量約18.5萬噸，每日自然入流約1.7萬噸，現階段可維持10天以上供水。為儘快恢復正常作業，自來水公司已在新山淨水場部署行動水質檢驗車，能針對236項化學物質進行快速分析；若檢測結果無虞，最快2天內可恢復基隆河及八堵抽水站取水。此外，也已規劃緊急替代方案，包括鋪設繞道管線及於抽水站上游取水，以提升短期供水穩定度。

謝國樑並宣布，市府將針對受影響家戶提供「濾芯更換補貼」。凡因本次水污事件更換濾芯者（不含攜帶型濾水壺），可拍攝淨水器環境及更換後濾芯照片，並檢附收據或發票正本，每戶可申請1,000元補助一次。申請期間自11月27日至12月31日，由各里長或區公所受理。

12/01 全台詐欺最新數據

