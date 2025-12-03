河川污染追查加速！謝國樑衝前線指揮　暖暖仁愛供水延長10天

▲全力控汙！謝國樑前往碇內坐鎮指揮，高地供水壓力獲紓解。基隆市長謝國樑（中）、基隆市環保局長馬仲豪（右）、台水總經理李丁來（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆河碇內段昨（2日）晚間再度出現疑似油污排放情形，市長謝國樑今（3日）上午偕同立委林沛祥、台水總經理李丁來前往碇內福安宮前成立前進指揮所並會勘，掌握污染清除及供水調度進度。由於台水自11月27日起停止抽取基隆河原水，暖暖與仁愛區高地目前仰賴西勢水庫供水，原估僅可支撐3天；經市府、林沛祥及台水緊急調度後，供水可延長至約10天，為後續穩定供水爭取更多時間。

謝國樑表示，11月27日油污事件的真正污染來源仍在調查，涉及公共安全與民生用水，必須中央與地方共同釐清。一旦查明污染者，將依《水污染防治法》裁罰最高2,000萬元並追究刑責。針對昨晚在源遠路102巷查獲的白色乳化液污染物，他強調市府已啟動查核並要求即刻清除，後續也會追查與1127事件的關聯性。

環保局長馬仲豪說明，源遠路102巷溝渠內的白色乳狀污染物追查源頭為「正方倉儲」，環保局將依《水污染防治法》第30條開罰3萬至300萬元，後續也會加強稽查，防止污染物流入河川。

工務處長簡翊哲指出，市府已調派怪手進入碇內大排清除污染源，預計1至2天內完成約40公尺長、1公尺深的淤泥清運，加速改善下游水質。同時，台水持續採樣、檢測並排除取水風險，以協助恢復基隆河安全取水條件。

李丁來表示，暖暖淨水廠每日出水約4.3萬噸，主要供應來自西勢水庫，現有蓄水約18.5萬噸、每日自然入流約1.7萬噸，依現行調度可維持10天以上供水。為儘速恢復正常取水，台水已在新山淨水場部署行動水質檢驗車，可針對236項化學物質進行快速分析；若後續檢測無虞，最快兩天內可恢復基隆河及八堵抽水站取水。同時也已規劃緊急替代方案，包括鋪設繞道管線、直接於抽水站上游取水，以強化短期供水穩定性。

李丁來也補充，為提升基隆長期供水韌性，中央與台水正研議推動「汐止—基隆聯通管」計畫，預估經費約80億元，平時可增加每日約3萬噸供水量，緊急狀況下最高可提升至8.5萬噸，甚至達15萬噸，有助大幅強化基隆及周邊地區的供水穩定。

謝國樑並感謝立委林沛祥第一時間協調台水總公司及中央部會，使相關單位迅速投入調度與技術支援，有效爭取時間控制污染，降低暖暖及仁愛高地供水壓力。他強調，市府將持續與中央、台水及新北市密切合作，全力推動污染清除、供水調度及後續改善計畫，盡速讓基隆民生用水恢復正常穩定。