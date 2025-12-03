　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

河川污染追查加速！謝國樑衝前線指揮　暖暖仁愛供水延長10天

▲河川污染追查加速！謝國樑前線坐鎮指揮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全力控汙！謝國樑前往碇內坐鎮指揮，高地供水壓力獲紓解。基隆市長謝國樑（中）、基隆市環保局長馬仲豪（右）、台水總經理李丁來（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆河碇內段昨（2日）晚間再度出現疑似油污排放情形，市長謝國樑今（3日）上午偕同立委林沛祥、台水總經理李丁來前往碇內福安宮前成立前進指揮所並會勘，掌握污染清除及供水調度進度。由於台水自11月27日起停止抽取基隆河原水，暖暖與仁愛區高地目前仰賴西勢水庫供水，原估僅可支撐3天；經市府、林沛祥及台水緊急調度後，供水可延長至約10天，為後續穩定供水爭取更多時間。

謝國樑表示，11月27日油污事件的真正污染來源仍在調查，涉及公共安全與民生用水，必須中央與地方共同釐清。一旦查明污染者，將依《水污染防治法》裁罰最高2,000萬元並追究刑責。針對昨晚在源遠路102巷查獲的白色乳化液污染物，他強調市府已啟動查核並要求即刻清除，後續也會追查與1127事件的關聯性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環保局長馬仲豪說明，源遠路102巷溝渠內的白色乳狀污染物追查源頭為「正方倉儲」，環保局將依《水污染防治法》第30條開罰3萬至300萬元，後續也會加強稽查，防止污染物流入河川。

▲河川污染追查加速！謝國樑前線坐鎮指揮。（圖／記者郭世賢翻攝）

工務處長簡翊哲指出，市府已調派怪手進入碇內大排清除污染源，預計1至2天內完成約40公尺長、1公尺深的淤泥清運，加速改善下游水質。同時，台水持續採樣、檢測並排除取水風險，以協助恢復基隆河安全取水條件。

李丁來表示，暖暖淨水廠每日出水約4.3萬噸，主要供應來自西勢水庫，現有蓄水約18.5萬噸、每日自然入流約1.7萬噸，依現行調度可維持10天以上供水。為儘速恢復正常取水，台水已在新山淨水場部署行動水質檢驗車，可針對236項化學物質進行快速分析；若後續檢測無虞，最快兩天內可恢復基隆河及八堵抽水站取水。同時也已規劃緊急替代方案，包括鋪設繞道管線、直接於抽水站上游取水，以強化短期供水穩定性。

李丁來也補充，為提升基隆長期供水韌性，中央與台水正研議推動「汐止—基隆聯通管」計畫，預估經費約80億元，平時可增加每日約3萬噸供水量，緊急狀況下最高可提升至8.5萬噸，甚至達15萬噸，有助大幅強化基隆及周邊地區的供水穩定。

謝國樑並感謝立委林沛祥第一時間協調台水總公司及中央部會，使相關單位迅速投入調度與技術支援，有效爭取時間控制污染，降低暖暖及仁愛高地供水壓力。他強調，市府將持續與中央、台水及新北市密切合作，全力推動污染清除、供水調度及後續改善計畫，盡速讓基隆民生用水恢復正常穩定。

▲河川污染追查加速！謝國樑前線坐鎮指揮。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►找到了！害基隆、汐止15萬戶喝汙水疑似源頭曝光　今緊急清除

►基隆暖暖、仁愛區高地3天後恐停水　謝國樑明啟動前進指揮所應變

►基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

►夜遊成悲劇！22歲男台2線過彎失控撞護欄亡　19歲女腿傷送醫

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／老公狂刺多刀殺妻！　躲墳墓遭逮捕
台中女騎士遭「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝
快訊／退休校長回家了　遺體今吊掛下山
好市多又一家「停車場收費」　業者證實：免費逐步取消
台、荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主
徐亨3cm腦瘤「腦內積水排不掉」！　頭皮裝1裝置活命
獨／「殯葬業蔡依林」嗆：潑屎潑尿　小三嚇到報警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆油污元凶竟是「國光客運保修廠」偷排廢水　環境部勒令停工

河川污染追查加速！謝國樑衝前線指揮　暖暖仁愛供水延長10天

營造健康生活見成效！台東肥胖率連年下降　脫離全國前5胖

送32元電鍋變貪污！大票人炸鍋「根本不該起訴」　律師解答

看履歷嚇到！一堆60歲台幹「回台找一般職缺」　網嘆：錄取率很低

10年都沒教召！他一查「明年底被送14天」崩潰：以前才5天

12星座12月運勢！射手廣結善緣貴人相助　巨蟹忙中看清目標

校事會議淪整肅工具　心理醫師揭3歷程逃脫校園煉獄

校事會議成私設刑堂　專家批莊國榮如「地下部長」毀杏壇

清潔員「送拾荒婦32元電鍋」淪貪污犯　Cheap轟檢察官：吃飽太閒？

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

基隆油污元凶竟是「國光客運保修廠」偷排廢水　環境部勒令停工

河川污染追查加速！謝國樑衝前線指揮　暖暖仁愛供水延長10天

營造健康生活見成效！台東肥胖率連年下降　脫離全國前5胖

送32元電鍋變貪污！大票人炸鍋「根本不該起訴」　律師解答

看履歷嚇到！一堆60歲台幹「回台找一般職缺」　網嘆：錄取率很低

10年都沒教召！他一查「明年底被送14天」崩潰：以前才5天

12星座12月運勢！射手廣結善緣貴人相助　巨蟹忙中看清目標

校事會議淪整肅工具　心理醫師揭3歷程逃脫校園煉獄

校事會議成私設刑堂　專家批莊國榮如「地下部長」毀杏壇

清潔員「送拾荒婦32元電鍋」淪貪污犯　Cheap轟檢察官：吃飽太閒？

快訊／台股收盤大漲228.77點　台積電漲20元至1450

舒華要回來了！i-dle無預警「宣布大巨蛋開唱」搶先TWICE成韓女團第一人

餅總季後賽驚喜探班又神助攻！古林睿煬曝前晚「談心」派上用場

獨／高雄警零酒駕破功！副所長0.95醉茫慘摔　恐記2大過免職

醫推3大保暖養身法　「暖暖包敷3穴位」緩解手腳冰冷、經痛

康康爆徐懷鈺暗戀過他！　 偷嗆小鐘「不要臉」提前預防喊話

快訊／高雄鳥松「丈夫利剪殺妻」！狂刺多刀奪命　躲墳墓遭逮捕

她躺停屍間2小時突復活！　員工見「死者還在動」嚇瘋

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭　吳宗憲尊重：誰也不是誰的小弟

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

【搞錯了？】保育類藍腹鷴「狂追愛母雞」 農場主傻眼笑翻XD

生活熱門新聞

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

獲頒「諾貝爾替代獎」！唐鳳：榮耀獻給台灣

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

LOPIA和牛便當踩雷！總經理親回被讚爆

以為遇到陸客！日本人搭電車見「台灣人徽章」態度變了

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

林倪安昔「非眷屬身分」　入東京巨蛋打卡惹議

今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝

吃飽「暈碳」恐是身體存脂肪！醫曝3原則

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

鯛魚排藥檢廠商檢測大逆轉　高雄衛生局說明

客狂吐！北市米其林餐廳查2週結果出爐

更多熱門

相關新聞

基隆河驚見「油花」未排除！　台水：調新山淨水場支援可撐10天

基隆河驚見「油花」未排除！　台水：調新山淨水場支援可撐10天

針對基隆河再次發現油污情形，台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，目前現場仍可見油花殘留，顯示污染尚未完全排除。

害基隆、汐止15萬戶喝汙水　疑似源頭曝光

害基隆、汐止15萬戶喝汙水　疑似源頭曝光

淡水街友偷走碼頭船上黑狗　虐死丟基隆河

淡水街友偷走碼頭船上黑狗　虐死丟基隆河

鈺洲啟航輪擱淺野柳海域　若漏油最高罰3000萬

鈺洲啟航輪擱淺野柳海域　若漏油最高罰3000萬

3男趁颱風天「基隆河淘金」！

3男趁颱風天「基隆河淘金」！

關鍵字：

基隆河油污污染供水調度水質檢測

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

許瑋甯婚禮爆插曲！

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面