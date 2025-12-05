水質檢測啟動、跨區調度供水　謝國樑：基隆用水無虞請市民放心

▲謝國樑5日再赴前進指揮所了解水情，協助水公司清淤並確保暖暖等地區供水無虞。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆自來水油污事件持續處理中，市長謝國樑今（5日）前往前進指揮所聽取水利署與自來水公司水情簡報與最新應變計畫，掌握市民最關心的用水狀況，並表示市府將全力協助找出污染源並強化水質防護。水公司預計明（6日）進行第三方採樣檢測，期間以跨區調度確保供水穩定。謝國樑強調，目前基隆用水無虞，請市民放心。

會中，自來水公司第一區處處長張子中指出，目前最急迫的工作仍是盡速找出污染源，同時請市府持續協助清除碇內排水的油污，以利水公司後續進行水質監測與改善作業。

謝國樑說明，工務處今日清晨即再度展開油污清理工作；自來水公司則將採取攔油索、吸油棉與沙包等多重防護措施確保水質安全，並預計於明日進行採樣，交由第三方公正單位檢測。若結果顯示水質正常，將可逐步恢復正常抽水。此期間，水公司也將加強調度新店溪（翡翠水庫系統）及相關水源供應基隆，確保用水無虞。

謝國樑提到，依水利署及水公司今早評估，西勢水庫目前仍可支應暖暖地區逾十天的用水量，截至12月5日為止供水無虞。水公司也正透過水源調度及增加可用水源等方式，延長西勢水庫支應暖暖地區的供水時程，全力保障民眾用水需求。

此外，謝國樑表示，會中已正式向水利署與水公司提出建議，盼邀集環境部、水利署、自來水公司及基隆市環保局共同合作，利用人工巡查、無人機與監測儀器等多元手段，加強基隆河沿岸水質巡防與檢測，希望能在數日內形成共識並建立完整機制。

最後，謝國樑指出，有關1127污染事件，市府正與基隆地檢署密切合作，並已報請檢察官指揮辦案。同時，也請立委林沛祥國會辦公室協助安排近期立法院經濟委員會赴基隆考察水情，為基隆用水安全加強把關。