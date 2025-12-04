國光客運保修廠亂排廢水重罰100萬　基市府加速清淤、續追污染源

▲基隆水污染處理加快腳步，市府重罰業者並擴大追查源頭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府持續推動11月27日自來水污染事件的善後作業，在團隊連夜處理下，截至今（4日）中午已完成碇內溝渠約140立方公尺污泥清除，並架設阻隔設備避免殘留污染物流入河道。環保局確認「盛星動力公司（國光客運保修廠）」未經許可排放廢水，已依《水污染防治法》重罰100萬元，並與警方、地檢署持續追查其他可能污染來源，確保供水安全儘速恢復。

市長謝國樑稍早也前往碇內前進指揮所，實地掌握進度並與團隊討論後續清理與查核工作，並再次要求各單位務必以最高標準把關，確保供水安全穩定恢復。在環境執法方面，環保局針對「盛星動力公司（國光客運保修廠）」未經許可排放廢水一案，已依《水污染防治法》裁處新台幣100萬元，並與警察局、地檢署持續追查其他可能污染來源，全力減少污染對供水系統的衝擊。

工務處長簡翊哲說明，截至今日上午已完成28車次污泥清運，累計清除約140立方公尺；河道表層浮油清理也同步加速，截至中午已完成11車次吸除，整體清淤及吸油作業預計今日內完成。後續將交由自來水公司進行水質監測與評估，作為恢復取水的必要依據。

自來水公司第一區處處長張子中表示，現場已架設太空包阻隔殘留污染物，避免進入基隆河。在清理作業完成且水流穩定後，水公司將啟動水質檢驗程序，除固定飲用水標準項目外，也將加驗氣體等多項指標，待確認水質無虞後才會啟動復水作業。

環保局長馬仲豪指出，盛星動力違規排放事證明確，已依法裁處100萬元。他並感謝環境部協助，使中央與地方能夠加速污染源查核與後續處理。環保局與警察局也持續針對基隆河沿岸可疑地點交叉比對，相關資料亦已移送基隆地檢署進一步調查。

財政處長謝妙蓮補充，市府已啟動補償專案協助受影響家戶，減輕生活負擔。本次補助對象為自來水公司公告受災範圍內的房屋所有權人與承租人，補助項目包括包裝水購買費用、濾芯更換及就醫費用，均限申請一次。申請人需備妥身分證明、所有權或租約文件、金融帳號影本及發票收據等，於12月31日前向里長或區公所民政課提出申請；水塔清洗補助則由區公所代收，受理期限自12月16日起延長至2026年2月10日。

基隆市府強調，本次補助旨在協助市民因應水污染事件造成的生活不便，盼能降低衝擊、陪伴市民共渡難關。也提醒申請者妥善保存相關單據並依規定申請，以利補助流程順利進行。為確保公帑合理使用，若後續查有浮濫開立收據或發票異常情形，將依程序移請國稅局查核。市府期盼市民共同遵守規範，讓有限資源真正提供給需要的家庭。