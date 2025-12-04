　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國光客運保修廠亂排廢水重罰100萬　基市府加速清淤、續追污染源

▲基市府重罰違規排廢水廠商100萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆水污染處理加快腳步，市府重罰業者並擴大追查源頭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府持續推動11月27日自來水污染事件的善後作業，在團隊連夜處理下，截至今（4日）中午已完成碇內溝渠約140立方公尺污泥清除，並架設阻隔設備避免殘留污染物流入河道。環保局確認「盛星動力公司（國光客運保修廠）」未經許可排放廢水，已依《水污染防治法》重罰100萬元，並與警方、地檢署持續追查其他可能污染來源，確保供水安全儘速恢復。

市長謝國樑稍早也前往碇內前進指揮所，實地掌握進度並與團隊討論後續清理與查核工作，並再次要求各單位務必以最高標準把關，確保供水安全穩定恢復。在環境執法方面，環保局針對「盛星動力公司（國光客運保修廠）」未經許可排放廢水一案，已依《水污染防治法》裁處新台幣100萬元，並與警察局、地檢署持續追查其他可能污染來源，全力減少污染對供水系統的衝擊。

▲基市府重罰違規排廢水廠商100萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

工務處長簡翊哲說明，截至今日上午已完成28車次污泥清運，累計清除約140立方公尺；河道表層浮油清理也同步加速，截至中午已完成11車次吸除，整體清淤及吸油作業預計今日內完成。後續將交由自來水公司進行水質監測與評估，作為恢復取水的必要依據。

自來水公司第一區處處長張子中表示，現場已架設太空包阻隔殘留污染物，避免進入基隆河。在清理作業完成且水流穩定後，水公司將啟動水質檢驗程序，除固定飲用水標準項目外，也將加驗氣體等多項指標，待確認水質無虞後才會啟動復水作業。

▲基市府重罰違規排廢水廠商100萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

環保局長馬仲豪指出，盛星動力違規排放事證明確，已依法裁處100萬元。他並感謝環境部協助，使中央與地方能夠加速污染源查核與後續處理。環保局與警察局也持續針對基隆河沿岸可疑地點交叉比對，相關資料亦已移送基隆地檢署進一步調查。

財政處長謝妙蓮補充，市府已啟動補償專案協助受影響家戶，減輕生活負擔。本次補助對象為自來水公司公告受災範圍內的房屋所有權人與承租人，補助項目包括包裝水購買費用、濾芯更換及就醫費用，均限申請一次。申請人需備妥身分證明、所有權或租約文件、金融帳號影本及發票收據等，於12月31日前向里長或區公所民政課提出申請；水塔清洗補助則由區公所代收，受理期限自12月16日起延長至2026年2月10日。

基隆市府強調，本次補助旨在協助市民因應水污染事件造成的生活不便，盼能降低衝擊、陪伴市民共渡難關。也提醒申請者妥善保存相關單據並依規定申請，以利補助流程順利進行。為確保公帑合理使用，若後續查有浮濫開立收據或發票異常情形，將依程序移請國稅局查核。市府期盼市民共同遵守規範，讓有限資源真正提供給需要的家庭。

▲基市府重罰違規排廢水廠商100萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►自來水飄汽油味！謝國樑：2家偷排廢水非元兇　真正污染源仍待查

►謝國樑再赴碇內督導污染清理　追加補助「濾芯更換費用」

►河川污染追查加速！謝國樑衝前線指揮　暖暖仁愛供水延長10天

►找到了！害基隆、汐止15萬戶喝汙水疑似源頭曝光　今緊急清除

►夜遊成悲劇！22歲男台2線過彎失控撞護欄亡　19歲女腿傷送醫

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AAA頒獎倒數！「場內彩排照」暴雷了
台大爆結核病感染　衛生局：終身有10%機率發病
清大生發文「逼我當鄭捷」　恐嚇罪送辦
瑞幸咖啡爆「台灣2店」籌設中！　經濟部：未申請落地
台鋼雄鷹正式簽下黃子鵬　樂天FA補償方案出爐
林岱安爆去向已定！　統一獅收到回覆：明天最後確定
快訊／台北車站行人天橋死亡案！　警急拉封鎖線
快訊／TWICE宣布大巨蛋加場！　搶票時間點曝光
快訊／叫外送中百萬！　雲端發票中獎清單一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

抓到了！偷拍買早餐女子裙底　已婚男遭拘提「背包藏針孔」

獨／谷關神駒谷野溪溫泉再現！湯友駕車湧入破壞環境　便道封了

「清大逼我當鄭捷」學生PO文揚言搞大事　辯壓力太大恐嚇罪送辦

林口79歲翁倒社區三溫暖全身燙傷不治　初判「心因性休克」死亡

快訊／台北車站行人天橋驚傳死亡案！男子陳屍橋上　警急拉封鎖線

小紅書將遭封鎖1年！國安檢測15項不合格　涉詐1706件財損2.4億

機械車位害死1歲娃！鄰沒看就按鈕奪命　廠商：本就不是100％安全

國光客運保修廠亂排廢水重罰100萬　基市府加速清淤、續追污染源

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

高階警搞無本錢莊手法曝！年削200萬重利...刑事局前副局長慘了

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

抓到了！偷拍買早餐女子裙底　已婚男遭拘提「背包藏針孔」

獨／谷關神駒谷野溪溫泉再現！湯友駕車湧入破壞環境　便道封了

「清大逼我當鄭捷」學生PO文揚言搞大事　辯壓力太大恐嚇罪送辦

林口79歲翁倒社區三溫暖全身燙傷不治　初判「心因性休克」死亡

快訊／台北車站行人天橋驚傳死亡案！男子陳屍橋上　警急拉封鎖線

小紅書將遭封鎖1年！國安檢測15項不合格　涉詐1706件財損2.4億

機械車位害死1歲娃！鄰沒看就按鈕奪命　廠商：本就不是100％安全

國光客運保修廠亂排廢水重罰100萬　基市府加速清淤、續追污染源

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

高階警搞無本錢莊手法曝！年削200萬重利...刑事局前副局長慘了

抓到了！偷拍買早餐女子裙底　已婚男遭拘提「背包藏針孔」

他離家失蹤！　1年多後「兩腳骨骸穿鞋襪」沖上不同海岸

高雄世運AAA「場內彩排照」暴雷了！　工作人員實況轉發：開始囉～

森恬CP被疑戀情瞞很久！ 　康康樂見：就像陳漢典娶Lulu

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

「彰化扇形車庫」2日化身鐵道樂園　逛30攤市集、拍糖鐵巡道車

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

內政部為打詐將封鎖小紅書1年　張斯綱批：FB、LINE涉詐幾件？

濱崎步無人演唱會和提著煤氣燈的土八路　當代最殘酷的文明對照試驗

台北最難訂鐵板燒餐廳推新菜單　棺材板、鼎邊趖變身高級料理

S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」

社會熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

全美幼兒園教國台語　貴婦索賠百萬

10台男當詐團被抓到大陸服刑　小三通送回...8人遭通緝

快訊／北投區「明星國中」女學生墜樓　送醫搶救

快訊／國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

即／16天2女學生墜樓亡　高二生失聯陳屍校園

即／台中知名親子公園旁「火燒休旅車」！　1人燒成焦屍慘死

高國豪哥哥「網愛片」瘋傳　全裸視訊一直要看下面

更多熱門

相關新聞

水飄汽油味！謝國樑：2家偷排廢水非元兇

水飄汽油味！謝國樑：2家偷排廢水非元兇

基隆河近日爆發水汙染事件，導致基隆及新北汐止地區自來水飄散汽油味，影響逾10萬戶用水。經環境部、自來水公司及基隆市府連日追查，先後發現「盛星動力公司（國光客運保修廠）」及「正方倉儲」涉嫌排放廢水。不過，基隆市長謝國樑今（3日）傍晚表示，初步研判兩家公司並非此次油污事件的元凶，真正污染來源仍待釐清。

基隆立發168號翻覆27天　發現船員遺體

基隆立發168號翻覆27天　發現船員遺體

2088線電動巴士上路　基隆邁向城際綠能運輸

2088線電動巴士上路　基隆邁向城際綠能運輸

國光客運保修廠疑排廢水釀基隆油污　業者：盡力配合調查

國光客運保修廠疑排廢水釀基隆油污　業者：盡力配合調查

基隆油污疑「國光客運保修廠」偷排廢水　環境部勒令停工

基隆油污疑「國光客運保修廠」偷排廢水　環境部勒令停工

關鍵字：

基隆自來水污染

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面