找到了！害基隆、汐止15萬戶喝汙水疑似源頭曝光　今緊急清除

▲油汙水延燒6天！基隆疑似污染源被揪出，今日啟動緊急清除。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆河八堵抽水站原水引發基隆、汐止逾15萬戶自來水油汙污染，事件持續延燒。經多日追查，水公司與市府等單位昨（2日）晚間在碇內源遠路102巷一處溝渠發現疑似污染源頭。基隆市府今（3日）在碇內成立前進指揮所，啟動污染清除及跨區聯合應變作業。目前基隆河內可見的疑似污染物呈油狀、乳化白化外觀，仍未完全消散。

基隆市長謝國樑2日晚間前往疑似污染源地點實勘，並與立委林沛祥及台灣自來水公司共同召開記者會，說明最新水情與供水風險。由於台水自11月27日事件後停止抽取基隆河原水、改以西勢水庫供應，造成暖暖及仁愛區部分高地約3萬5000戶恐在3天後面臨停水。為降低大規模停水風險，水公司將啟動污染清除作業，市府亦於今日上午正式進駐成立前進指揖所。

▲找到疑似污染源頭！相關單位在現場發現污染物呈油狀、乳化白化外觀。

自來水公司第一區處處長張子中表示，基隆河內污染物仍呈油狀乳化白化外觀，污染尚未改善，因此無法恢復取水。雖然相關單位已沿線清查環境並採樣，但污染源頭與排放方式仍待釐清。

台水已於昨晚委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠內的疑似污染物，希望能在1天半內完成清除及水質檢測，若檢測合格將盡速恢復取水，以減輕西勢水庫供水壓力。

謝國樑指出，市府已將此事件視為重大災難，今上午10時於碇內福安宮前成立前進指揮所，統籌污染清除、水情調度與供水應變。由於基隆河主線屬水利署主管，市府已請求中央全力支援；新北市也將派兩位局長協助追查上游污染源。環境部長彭啓已同意派遣專家支援清理與檢測，並建議經濟部水利署共同介入。

立委林沛祥表示，事件已非基隆市政府能獨力處理，應立即由經濟部、環境部、第十河川局與台水組成「跨部會聯合專案小組」，全面盤點污染狀況、水源調度、備援系統與緊急送水方案，提出短期與中長期因應措施。

林沛祥指出，基隆市民這幾天心生焦慮，擔心供水何時中斷、日常生活是否受影響。他強調中央與地方須迅速合作，以最快速度處理污染、確保供水與安定民心，「這不只是基隆的危機，也是中央必須負責的事項」，他也強調，事件已進入第6天，市民需要的是資訊透明、快速反應與跨機關整合，而非責任切割。