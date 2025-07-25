「民進黨接下來要鬥英系人馬」　趙少康籲：蔡英文明天投不同意

記者崔至雲／台北報導

大罷免投票將在明登場，25日晚的選前之夜，國民黨在府前的凱達格蘭大道舉辦大型造勢活動，藍營大咖齊聚。戰鬥藍領袖趙少康致詞時提到，民進黨是鬥爭黨，他們把柯文哲關起來，現在鬥爭藍營，再來就要鬥蔡英文，接下來蔡系人馬要被鬥了，所以建議蔡英文明天一定要投下不同意；民進黨也是沒收黨，未來可能要沒收一萬塊、軍警消醫護的預算，五天假期，所以絕不能讓民進黨得逞。

▲前中廣董事長趙少康出席「不同意罷免」選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）



趙少康說，民進黨就是破壞黨，他們破壞台灣的環境，他還說他愛台灣，他們每個人都說「愛小小多山的國家」，但是民進黨賴清德就是在破壞台灣的團結，還說大家有台灣派、中華民國派，「我愛台灣我也守護台灣，誰在破壞台灣的民主？」民進黨搞大罷免，選輸就翻桌。

趙少康提到，誰在破壞台灣的安全？誰在破壞台灣的司法？檢察官、大法官被民進黨一手操控，今天立法院否決7個大法官，賴清德說，他感到遺憾憂慮，卓榮泰說破壞民主憲政，但大法官人事你有跟在野黨商討過嗎？明天就要大罷免，今天就要通過大法官，在野黨有這麼賤嗎？

趙少康也說，民進黨也是詐騙黨，各個國家關稅都談很好，民進黨有告訴我們談判內容嗎？大家都知道日本、泰國、越南的關稅，就不知道台灣是怎樣，民進黨也詐騙我們將來不會漲電價，但是過去補貼3000億還是要漲價？誰騙我們抗中可以保台？

趙少康強調，民進黨也是鬥爭黨，他們把柯文哲關起來，現在鬥爭藍營，再來要鬥蔡英文，接下來蔡系人馬要被鬥了，所以建議蔡英文明天一定要投下不同意；民進黨也是沒收黨，未來可能要沒收一萬塊、軍警消醫護的預算，五天假期，所以不能讓民進黨得逞。

趙少康喊話，大家明天一起走進投票所，一張一張的選票，要告訴民進黨，要打臉民進黨、打臉賴清德，明天是開創民主的歷史，民進黨創下民主最醜陋的一面，明天要開創歷史最美好的一天，百工百業站出來，票投不同意，台灣更美麗。

