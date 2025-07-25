投不同意讓民進黨前功盡棄！　蔣萬安率北市5藍委「教訓賴清德」

▲台北市長蔣萬安出席「不同意罷免」選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

首波大罷免明天投票，國民黨今（25日）晚間在凱道舉行不同意罷免選前之夜造勢活動，台北市長蔣萬安率北市五席藍委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強、賴士葆，議長戴錫欽及藍營議員上台，高喊民進黨用盡全力搞一整年的大罷免，但大家明天只要勇敢站出來，就能讓民進黨的惡搞前功盡棄，票投不同意，教訓賴清德！守護中華民國自由！

蔣萬安說，今晚大家不畏風雨站上凱道，就是要大聲告訴賴清德，守護台灣不是一黨的權利，是共同的天職跟信念，明天要勇敢出門投下不同意罷免，大聲向賴清德說我們不同意，「最近網路上很紅的一句話，我愛我那小小多山的國家，但現在民主自由的國家已經被選輸就罷免、選輸就翻桌的民進黨亂搞」，什麼叫表決多數不叫贏？非要完全執政才叫贏嗎？我們不同意！

蔣萬安指出，政府花數十億搞罷免，民進黨說沒錢開冷氣，沒錢找手語翻譯，這些台灣人都不同意！賴清德連團結十講都講不全，只會嘴巴講團結，所做的行為卻是摧毀台灣人的善良，我們熱愛的台灣是中華民國，堅定捍衛民主自由，但卻看到民進黨到處扣紅帽，連前總統陳水扁都是中共同路人，五月天迷還被青鳥公審，台灣變成這樣我們不同意！

蔣萬安強調，台灣本來很團結，民生救災第一，但賴清德卻對災民說要靠自己的力量，而且轉過頭就搞大罷免，民進黨用盡全力搞整年的大罷免，大家明天只要勇敢站出來，就能讓民進黨的大罷免前功盡棄，票投不同意，教訓賴清德！守護中華民國自由！要賴清德出面為共諜案道歉！未來台灣還有很多艱鉅挑戰，能源政策跟關稅挑戰，請大家一定要用手中選票撐起台灣的民主，風雨無阻票投不同意罷免！