批賴清德分裂台灣　黃國昌：捍衛民主自由「一步都不讓」

記者蘇晏男／台北報導

首輪大罷免投票明登場，民眾黨主席黃國昌今（25日）出席國民黨舉辦在台北凱道的選前之夜。黃國昌說，坐在總統府的總統賴清德，本來應該要團結國家帶領人民克服台灣所面對的種種困境，但看到的是賴分裂社會；今天聚集凱道，就是清楚讓賴知道，「捍衛台灣民主自由，我們一步都不會讓，我們一步都沒有辦法讓」，拜託大家明天站出來投不同意，教訓民進黨、教訓賴清德，讓他們好好反省，讓台灣繼續向前。

▲民眾黨主席黃國昌出席國民黨凱道選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

國民黨「反惡罷 戰獨裁！ 『不同意罷免』 守護民主之夜」25日晚6時半在台北凱達格蘭大道登場，由立委謝龍介、台北市議員李明賢、鍾沛君、柳采葳擔任主持，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、黃國昌、遭停權的新竹市長高虹安等都受邀出席。

黃國昌表示，3個月前一樣在這滂沱大雨的凱道，他帶領民眾黨所有黨公職，在人民的主場，那一天向台灣社會宣告、對賴清德所發動的大惡罷宣戰。還記得那天有非常多勇敢的台灣人、熱愛這國家的主人，為了要把民主還給台灣、為了要把正義還給人民，他們無畏民進黨濫用國家機器、無畏民進黨把司法檢調當作工具，因為所有台灣人、所有的中華民國國民都知道，「台灣是我們大家的台灣」，不是民進黨的台灣。



黃國昌說，當賴清德要走向專制獨裁，「我們一致心聲是，台灣人不同意，我們不同意」。過去這段時間，台灣經歷國際社會非常大的巨變，中南部鄉親更飽受颱風、水患所苦，但是怎麼也沒想到，坐在總統府的賴清德，本來應該要團結國家帶領人民克服台灣所面對的種種困境、解決老百姓生活的痛苦，但是看到的是，民進黨廢弛國政、賴清德分裂社會。

黃國昌強調，從來沒有看過，良善的台灣人民什麼時候變得如此對立甚至相互仇視；「我們從小都知道可以有不同意見」，在公共政策上可以辯論、可以透過民主程序化解彼此分歧，但最重要的是，沒有人可以分裂台灣、挑動人民之間的仇恨。

黃國昌說，相信今天聚集凱道，就是清楚讓賴清德知道，「這是我們熱愛的土地，讓民進黨知道，這是我們熱愛的國家，捍衛台灣民主自由，我們一步都不會讓，我們一步都沒有辦法讓，因為這是我們共同生長的土地，因為這是我們熱愛的國家」，拜託大家明天站出來投不同意，教訓民進黨、教訓賴清德，讓他們好好反省，讓台灣繼續向前。