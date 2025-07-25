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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凱道反罷造勢達10萬人！　盧秀燕：大罷免是全世界最惡劣差勁的選舉

▲▼國民黨725不同意罷免選前凱道之夜高處鳥瞰。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨725不同意罷免選前凱道之夜高處鳥瞰。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（25日）晚在凱達格蘭大道舉辦不同意罷免選前之夜造勢晚會，許多支持者無畏風雨到場力挺，約於8點時，主持人喊出，現場已經達到10萬人。台中市長盧秀燕指出，明天台灣這場選舉，是全世界最惡劣、最差勁的選舉，因為去年立委才選完，去年才就職，結果今年又要選。大家都知道台灣最善良的是兩個價值，一個是民主，第二個就是團結及善良，可是大家看到，民進黨選輸就翻桌，柯建銘他就要發動罷免，因為他要做立法院長為一己之私，這樣有道理嗎？

盧秀燕提到，台灣最珍貴的就是民主，但是民進黨不尊重選舉出來的結果，明天大家一定要對民進黨，喊出「我們不同意」，他們只會撕裂台灣、製造仇恨對立、破壞台灣的團結，因此大家別無他法，一定要挺身而出投下不同意票，對柯建銘、賴清德、執政當局，喊出「我們不同意你們製造仇恨、撕裂台灣，不同意你們破壞台灣的善良團結」。

盧秀燕也說，明天投下不同意其實代表兩個不同意，不只為了立委、國民黨或是民眾黨，最重要是不同意民進黨破壞民主，大家挺身而出告訴民進黨、賴清德、柯建銘，我們不同意，明天不管風雨如何，一定要出來、守護民主、守護善良，提高投票率，守護台灣民主善良。

▲▼台中市長盧秀燕出席「不同意罷免」選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

▲台中市長盧秀燕出席「不同意罷免」選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

新北市長侯友宜也提到，民進黨這次用沒有差別的待遇罷免國民黨立委，這就是政治鬥爭、惡劣的罷免，他們說的都對，我們說的都不對，還說大家是中共同路人，連他這個在台灣出生的人也是中共同路人，用抹黑、造謠、罷免對付立委這樣對嗎？

侯友宜說，「我愛我們的國家，山川壯麗最漂亮的國家」，但是民進黨用政治鬥爭毀滅撕裂內部，是非常痛惡的事情，今天風雨當中，用力量守護民主自由，明天是台灣最重要的時間，請大家一起站出來，出來投下不同意罷免 做個勇敢愛中華民國的台灣人。
 

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