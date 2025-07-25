館長站台轟「青鳥」鬧場丟冥紙　身分曝光竟是反罷免網紅！

▲館長陳之漢出席「不同意罷免」選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

首輪大罷免投票明登場，國民黨今（25日）在台北凱達格蘭大道舉辦「反惡罷 戰獨裁！ 『不同意罷免』 守護民主之夜」，不料網紅「館長」陳之漢上台後遇到民眾丟冥紙。該位民眾身分曝光，是之前拍影片表態挺前台北市長柯文哲、藍委牛煦庭的反罷免網紅吃屎哥游兆霖。吃屎哥跟館長曾相約在林口館長經營的健身館單挑決鬥，館長當時下狠手將游兆霖打倒在地痛苦求饒。

國民黨「反惡罷 戰獨裁！ 『不同意罷免』 守護民主之夜」25日晚6時半在台北凱達格蘭大道登場，由立委謝龍介、台北市議員李明賢、鍾沛君、柳采葳擔任主持，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、遭停權的新竹市長高虹安等都受邀出席。

當館長致詞到一半時被丟冥紙。館長表示，青鳥請出去，有青鳥跑進來，別動他，別讓他受傷。鍾沛君隨即說，這是最差示範別害怕，不需要隨之起舞。館長表示，讓他們大罷免成功，以後只要不認同民進黨，膽敢罵民進黨，在街上就是這樣被青鳥丟冥紙，「台灣民主被你民進黨玩得這麼下賤」。

然而該名被壓制者身分曝光，就是過去曾表態力挺藍委牛煦庭的網紅吃屎哥，稍早，吃屎哥改口挺罷免，他發文表示，「我剛剛被國民黨的圍毆甚至握住嘴，控制言論自由！今天處理我藝人吃屎哥！但後面有千千萬萬的我！7/26挺罷免！吃屎哥幹大事絕無冷場！」



