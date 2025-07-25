批民進黨講不出罷免理由　韓國瑜：國民黨立委不是賣台而是賣命

▲立法院長韓國瑜25日出席國民黨凱道選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

首輪大罷免投票明登場，立法院長韓國瑜今（25日）表示，到現在為止，民進黨也講不出一個理由為什麼要罷免，只抽象地說這些立委親中賣台，但他當院長一年半，國民黨這些立委不是賣台，而是賣命。韓說，台灣民主已到最危險一刻，民主沒有監督、制衡權力，就是一頭獨裁怪獸，拜託大家，所有好朋友明天踴躍出來投不同意罷免。

國民黨「反惡罷 戰獨裁！ 『不同意罷免』 守護民主之夜」25日晚6時半在台北凱達格蘭大道登場，韓國瑜登台後掀起一震轟動，現場民眾不斷揮舞國旗，也傳出口哨聲。韓國瑜說，他這段時間輔選，大家都看到，任何時間、地點，他永遠西裝筆挺站在宣傳車跟街上或任何地方；原因是，第一、他代表中華民國立法院；第二、所有被罷免的立委同仁，都在為台灣民主打拼，他一點辛苦都不算什麼；第三、台灣民主真的已經到最危險時刻，「大罷免明天給它成功，台灣民主真的會掉到懸崖、萬丈深淵；大罷免明天給它成功，台灣民主將會退回去」，民進黨一黨獨裁，在掌握總統府、行政院、考試院、監察院、司法院後，將掌握代表台灣人民的立法院。

韓國瑜說，這是最關鍵時刻，到現在為止，民進黨也講不出一個理由為什麼要罷免，只抽象地說這些立委親中賣台，但他當院長一年半，國民黨這些立委不是賣台，是在賣命，每個人勤跑選區、勇於開委員會、院會、公聽會，也認真審查預算、反應民眾需求，很多中南部立委早上第一班高鐵到立法院開會，卻用一個完全沒有證據的親中賣台就把他們罷掉，這很清楚就是徹徹底底的政治大屠殺，一個不留。

韓國瑜強調，台灣民主已到最為危險一刻，再次拜託大家一定要用自己的思考，張大自己的眼睛，親自回想幾十年來，一步一腳印走到民主的今天，毀掉它會是全台人民眾的損失，民主一定要監督跟制衡，沒有監督、制衡權力就是一頭獨裁怪獸，拜託大家，所有好朋友明天踴躍出來投票，告訴大家投不同意罷免，「風雨無阻，保護民主」。