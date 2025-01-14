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多效能動物管制救援車上路　新北動保處展現守護生命新實力

▲新北動物管制救援車。（圖／新北市動保處提供）

▲新式管制車機動性高，成為救援工作的生力軍。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升動物救援效率，新北市動保處近日啟用兩輛動保稽查管制車，專為傷病野生動物及犬貓救援設計，管制車具備多項便於施救的設計，極大提高了動物救援的效能。車輛配備寬敞的後車廂，能一次性承載多達10個貓運輸籠，提升了運輸容量並滿足大量動物的救援需求。

新北市動保處表示，後車廂設有獨立空調系統，確保運輸過程中動物的舒適，避免因溫度過高或過低對動物造成困擾，特別是長途運輸時。車內還裝置了運輸籠滑坡，便於動保員快速、安全地裝卸運輸籠，減少動物在過程中的驚嚇和傷害，這些設計使得動物救援工作更加高效、安全，並顯著增強了施救過程中的靈活性和便捷性。稽查管制車的投入使用，將進一步強化動保處在傷病動物救援方面的能力。

▲新北動物管制救援車。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處新式2輛自排動保稽查管制車上路。

動保處獸醫謝弘斌表示，這輛救援車特別設計了不銹鋼斜坡，方便救援人員快速將受傷動物搬運上車，節省人力並降低動物遭受二次傷害的風險。後車廂動物專用空間內配備有溫控系統，無論是炎熱夏季或寒冷的冬季，都能確保動物在運輸過程中的舒適與安全，顯著提升了動物保護救援工作的品質。

動保員謝溱秝說，作為女性動保員，遇到需要體力搬運傷病動物時，往往都會擔心自已力氣不足，這一款新車確實讓日常動物救援工作變得更加輕鬆，特別是在載運大型犬隻時，省力又安全。這樣的創新設計能讓我們將更多精力集中投入到後續的動物健康與醫療管理中，真的很開心能有這樣的創新設計。

動保處長楊淑方呼籲市民，若發現受傷或需要救助的動物，請直撥1959動保專線或動保處通報電話29596353報案，動保處24小時不打烊，將以最快速度派遣動物管制車到場救援受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護，讓我們攜手努力，共同守護每一個寶貴生命。

▲新北動物管制救援車。（圖／新北市動保處提供）

▲女性動保員操作運輸籠上下車簡單容易。

▲新北動物管制救援車。（圖／新北市動保處提供）

▲新式管制車提升犬貓回所絕育工作量能。

▲新北動物管制救援車。（圖／新北市動保處提供）

▲後車廂改裝設計有空調系統，增加動物舒適安全。

▲新北動物管制救援車。（圖／新北市動保處提供）

▲滑坡設計讓大型運輸籠上車變得更輕鬆。

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